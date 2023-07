I risvolti geopolitici "Nasce un dialogo utile con l’Egitto e il Nordafrica Ma troppi i dossier aperti"

di Alessandro

Farruggia

"La positiva soluzione del caso Zaki, così come l’accordo con la Tunisia, vanno della direzione giusta. Meloni aveva messo la politica della limitazione degli arrivi irregolari al centro del suo programma, e i numeri stanno dicendo che non ci sta riuscendo, che la strada è lunga e difficile. Ma l’accordo con la Tunisia è positivo, e così la liberazione di Zaki che ha come ricaduta politica un dialogo costruttivo con un paese importante come l’Egitto che ci può essere molto utile su dossier che ci interessano assai come la Libia, l’energia e le migrazioni". Così il professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università cattolica di Milano.

Stavolta il basso profilo e il lavoro sotto traccia hanno pagato. Questo perché contro un regime com’è quello egiziano il dialogo produce più risultati che non alzare la voce?

"Il basso profilo è stato tenuto parallelamente ad una mobilitazione importante della società civile, specialmente in Emilia-Romagna. Senza questo forse il risultato non ci sarebbe stato. Ognuno ha fatto il suo: la società civile facendo giustamente pressione con gli strumenti della mobilitazione, la diplomazia e la politica con il dialogo bilaterale. Questo talvolta può portare al successo, come in questo caso, nel quale c’erano le condizioni per un gesto di clemenza".

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani afferma che non ci sono stati baratti. Ma l’impressione è che il baratto sia stato implicito: vi diamo Zaki, scordatevi la verità sul caso Regeni.

"Io credo che sia improprio parlare di baratto. Potevamo ottenere la liberazione di Zaki? Forse, ci siamo mossi bene e la abbiamo ottenuta. Potevamo, possiamo ottenere la consegna degli assassini di Regeni? No. E di fatto non succederà mai, scordiamocelo. Nonostante l’enorme gravità dell’assassinio di un giovane cittadino italiano da parte di apparati di uno Stato straniero, non abbiamo strumenti per avere giustizia perché la chiusura del Cairo è totale. Al massimo, se ci fossimo mossi con estrema decisione nell’immediatezza della tragedia, avremmo potuto farci consegnare dei responsabili, magari non i veri responsabili dell’assassinio, ma qualcuno di medio livello forse sì. Ma oggi il regime egiziano, che su questo ha sempre mostrato grande coerenza e sprezzo del diritto internazionale, non ha alcuna convenienza a far processare esponenti dei suoi apparti di sicurezza. Quindi, nessun baratto, nessuna rinuncia a Regeni, abbiamo solo preso quel che potevamo prendere".

Meloni pone l’accento della nostra politica estera sul Mediterraneo e sul “piano Mattei“ per lo sviluppo dell’Africa. Lei ritiene essere una scelta giusta?

"Puntare sullo sviluppo dei Paesi di emigrazione, in modo che le persone siano meno motivate a partire ha un senso, se contemporaneamente apriremo canali sicuri per fare arrivare in Italia quella manodopera che è utile e importante per la nostra economia. Si tratta non di fare beneficenza su scala globale, ma di mettere in moto dei meccanismi di sviluppo profittevole per le nostre imprese per creare sviluppo in Africa e intanto creare accordi come in Tunisia. Il problema è: con che soldi farlo? Le risorse italiane non bastano per un intervento che sia davvero efficace. Quindi serve che noi individuiamo delle risorse nazionali per farlo e che poi una volta che il progetto è dettagliato andiamo dai nostri partner europei e concordiamo un intervento comune, su ben più grande scala. Se non lo faremo, l’immigrazione, questo va chiaramentee detto, continuerà come adesso".

In una politica mediterranea, la Libia resta però il grande buco nero. Le prospettive di stabilizzazione sono zero.

"Al momento, sì. Non si vedono prospettive di normalizzazione, ma anche per questo è importante vincere la guerra in Ucraina perché la Russia costituisce un fattore di destabilizzazione globale e lo fa anche in Libia con la presenza dei suoi mercenari Wagner. Eliminare i burattini della Wagner toglierebbe un fattore esogeno alla già complicata crisi libica. E quindi sostenere con convinzione, come stiamo facendo, Kiev, avrà effetti positivi anche in Africa, dalla Libia al Mali a tutti Paesi in cui la Russia manovra per creare problemi all’Occidente anche favorendo i flussi migratori incontrollati".