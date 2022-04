"I quotidiani locali? Un baluardo di libertà"

"I quotidiani radicati nel territorio, con un forte rapporto con le comunità, rendono più saldo il sistema informativo del nostro Paese. Sono un presidio di democrazia e partecipazione". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il premio internazionale Bonino Pulejo nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della Fondazione e dei 70 anni della Gazzetta del Sud, ha voluto rimarcare l’importanza delle testate locali. Il capo dello Stato si è poi soffermato sul valore della stampa indipendente: "Lo vediamo anche in un periodo di guerra inatteso e imprevedibile come quello che stiamo vivendo: è fondamentale avere organi di stampa indipendenti per non subire i falsi".

Oltre a Mattarella hanno festeggiato i 70 anni della Gazzetta del Sud anche Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria, e i governatori di Calabria, Roberto Occhiuto, e Sicilia, Nello Musumeci. A fare gli onori di casa Lino Morgante, presidente e direttore editoriale della Gazzetta del Sud e presidente della Fondazione Bonino-Pulejo. Tra gli invitati anche Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg e di Monrif, la figlia Sara, presidente di Speed, Maurizio Scanavino, ad e dg del Gruppo Gedi, Stefano De Alessandri, ad dell’Ansa, Ottavio Ottaviani, dg Gruppo Amodei, Alessandro Belloli, ad Avvenire, Vincenzo Morgante, direttore TV 2000, Stefano Scarpino, presidente Asig, Carlo Bartoli, presidente Cnog e il giornalista Ferruccio De Bortoli.