I più ricchi del mondo sono francesi: Arnault (re del lusso) supera Musk, l’erede dell’Orèal sbaraglia le donne

Sono francesi l’uomo e la donna più ricchi del mondo. Bernard Arnault, amministratore delegato del leader mondiale del lusso Lvmh, e Francoise Bettencourt Meyers, erede di L’Orèal, scalano la classifica di Forbes per il 2023 nella classifica annuale dominata da Elon Musk, boss di Tesla, Twitter e SpaceX, e Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Ma lo scorso dicembre il miliardario francese li aveva detronizzati, con un patrimonio in costante ascesa, pari ora a 211 miliardi di dollari. Musk occupa il secondo posto (180 miliardi di dollari), davanti a Jeff Bezos (114 miliardi). Bettencourt Meyers (e la sua famiglia) – undicesima più ricca del mondo con 80,5 miliardi di dollari – è per il terzo anno consecutivo la donna più ricca del pianeta. Il più ricco tra gli italiani si conferma l’imprenditore dolciario Giovanni Ferrero (38,9 miliardi).