I paletti di Forza Italia: no ad altre tasse sulle banche

Una tassa sui buyback. L’ultima suggestione della politica in vista della prossima manovra cerca di tradurre così "il pizzicotto" alle banche annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. I contorni sono però ancora tutti da definire, così come sono ancora da interpellare i diretti interessati ed è ancora tutto da trovare un eventuale accordo in maggioranza. Seguendo un copione già scritto, quello sugli extraprofitti, Forza Italia ha infatti alzato un muro di fronte all’ipotesi di una nuova forma di tassazione unilaterale. E anzi, direttamente per bocca di Antonio Tajani, rilancia la palla su un altro campo, quello dei salari. L’idea viene spiegata nel dettaglio ed è sostanzialmente quella di una decontribuzione del cosiddetto "lavoro povero".

Rispettando il galateo istituzionale, Tajani parla di politica internazionale in qualità di vicepremier e ministro degli Esteri in conferenza stampa dopo il Cdm, ma poi non perde l’occasione di intervenire come leader di partito proprio sulla legge di bilancio. La priorità, insiste, è la riduzione dell’aliquota Irpef sul ceto medio, ma si può anche "cominciare a riflettere sugli stipendi più poveri. Tra quelli che guadagnano tra i 7,50 e i 9 euro l’ora, si può togliere la parte di contributi che versano questi lavoratori". Tajani torna anche sulla proposta di ridurre la tassazione degli straordinari dei festivi e dei premi di produzione. Tutto con lo stesso obiettivo di far sì che "chi è sotto la soglia della povertà possa diventare ceto medio".

Sulle banche invece il messaggio non può essere più chiaro: niente blitz e niente "persecuzioni". È giusto che tutti paghino le tasse, ma ogni scelta va presa nel confronto e nel dialogo con il mondo del credito. Di contatti al momento non sembrano però essercene stati. I rappresentanti dell’Abi non sarebbero stati interpellati e non avrebbero quindi discusso delle eventuali ipotesi sul tavolo. In Italia, attualmente, i riacquisti di azioni sono tassati con la Tobin tax con aliquote minime che variano dallo 0,1% allo 0,2%.