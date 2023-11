I Paesi Bassi vanno alle urne, tre partiti in pole position. Una curda traina il centrodestra

Nei Paesi Bassi, al voto oggi per le elezioni legislative, i sondaggi danno in posizione di parità tre partiti, mentre la tensione si fa sentire dopo l’ultimo dibattito televisivo infuocato e l’aggressione di un deputato di estrema destra. Le tre formazioni potrebbero ottenere ciascuna tra 26 e 27 seggi su 150. La prima è il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) di centro destra del premier uscente Mark Rutte, rimasto in carica per 13 anni, ora guidato da Dilan Yeilgoz-Zegerius, ex rifugiata di origine turco-curda, dalla linea molto restrittiva in materia di immigrazione. In posizione di vantaggio c’èanche la coalizione di sinistra tra Verdi e Laburisti (GreenLeftGroenLinks e Labour del PvdA), il cui leader è Frans Timmermans, ex vice presidente della Commissione europea. In terza piazza il Partito anti-Islam per la Libertà di Geert Wilders.