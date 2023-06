I numeri dell’incubo

Il brutale omicidio di Giulia Tramontano a Milano da parte del compagno e l’assassinio di una agente di polizia da parte di un collega alla periferia di Roma fanno salire a 47 il numero delle donne uccise dall’inizio dell’anno: di queste, 39 sono vittime di femminicidi, quasi otto al mese, uccise in ambito familiare o affettivo. Dati allarmanti, ha sottolineato recentemente l’associazione ‘Donne in rete contro la violenza’ (D.i.Re) rilevando che si conta un femminicidio ogni tre giorni. "Da donna a donna" è la lettera aperta inviata alla premier Meloni dalla presidente del Telefono Rosa per chiedere di inserire la violenza di genere tra le priorità del governo.