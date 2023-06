I nostri difetti, cento anni fa

di Giuseppe Catozzella

Alberto Pincherle (Moravia era il cognome della nonna paterna) pubblica Gli indifferenti a sue spese nel pieno del vigore del regime fascista, nel 1929, a soli 22 anni, quando la letteratura italiana, travolta dalla violenza della dittatura, cercava una voce. Il regime tutto controlla. Gli indifferenti però passa la censura proprio poiché privo di un’esplicita critica. Ma quello che può apparire come sottomissione è in realtà una voce nuova. Moravia descrive lo sfascio della borghesia sotto il fascismo attraverso le vicende di mediocri e meschini personaggi, i fratelli Carla e Michele Ardengo, la madre Mariagrazia e Leo Merumeci, l’amante di lei che si appropria dei possessi di famiglia sotto gli occhi annoiati di tutti. Ma lo fa, e qui sta la novità, solo descrivendo, “da dentro”, la loro inettitudine per la vita.

"Soprattutto quando ero bambino, la noia assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri, che io ero incapace di spiegare e che gli altri, nel caso di mia madre, attribuivano a disturbi della salute o altre simili cause", scriverà poi nella Noia. Certo c’è la prosa realistica, certo c’è lo scandalo sessuale, ma ciò che fa degli Indifferenti un’opera importante è proprio il racconto di come l’affermazione del fascismo sia avvenuta per l’assenza di spinta vitale della borghesia. Come molte grandi opere prime poi arriva più lontano: la mancanza di presa sulla realtà, la sparizione dei fatti a favore delle sensazioni, l’annullamento di una coscienza civica. Dallo spioncino degli anni ’20 Moravia vede noi.