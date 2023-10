I nodi dell’inchiesta . Il sorpasso, poi la catastrofe. Non ha toccato altri mezzi

dall’inviato

MESTRE (Venezia)

Nel fascicolo per omicidio stradale plurimo, immediatamente aperto dalla procura di Venezia, non figurano per il momento indagati ma ci sono già alcuni punti fermi. Il primo è che nessun altro mezzo che alle 19.38 di martedì sera si trovava sul viadotto nel momento in cui il bus è precipitato, ha avuto con esso urti o collisioni. "Abbiamo subito identificato e interrogato il conducente del pullman che nei video in nostro possesso affianca l’autobus: questo non ha alcun segno di urto sulla sua carrozzeria – puntualizza il capo della procura di Venezia, Bruno Cherchi –. Anzi, il conducente è stato tra i primi a prestare soccorso gettando di sotto un estintore che aveva a bordo". Segno che fuoco e fumo avrebbero cominciato ad avvolgere l’autobus carico di turisti dopo l’impatto con il suolo. Ma anche su questo punto, la procura veneta sembra aver messo bene in luce la criticità: sarebbe stata una reazione delle batterie al litio presenti sul mezzo a scatenare il principio di incendio.

E comunque, è escluso – come invece era emerso a caldo, quale possibile causa di una manovra poco comprensibile del conducente – che si sia sviluppato un incendio mentre la navetta stava marciando in direzione del campeggio Hu. In questo, le immagini acquisite dalla polizia locale di Venezia, si sono rivelate fondamentali. I video, inoltre, mettono in risalto anche il comportamento del mezzo prima di precipitare. Non procede a un’andatura velocissima, ma sembra comunque tenere un passo sostenuto rispetto alle condizioni del traffico. Sull’asfalto, inoltre, non ci sono tracce di frenata mentre i segni di uno sfregamento tra la carrozzeria del mezzo sotto sequestro e la barriera laterale del viadotto iniziano circa cinquanta metri del punto in cui l’autobus si è impuntato di muso ed è volato di sotto. Gli inquirenti non azzardano ipotesi – almeno ufficialmente –, ma sono tutti elementi che portano concretamente a pensare che in quel frangente Alberto Rizzotto non avesse più il controllo del veicolo.

Il malore è l’ipotesi più probabile, ed è per questo che quella sull’autista, è l’unica autopsia che è stata disposta dalla procura. "Per il resto delle vittime il nesso tra l’incidente e il loro decesso pare chiaro", dice il procuratore capo. Per non lasciare niente al caso, Cherchi ha suddiviso le deleghe fra le varie forze di polizia al lavoro. Intanto, sulle condizioni del cavalcavia e dei relativi guardrail, altro fronte non meno importante dell’inchiesta, è arrivato anche un esposto del Codacons. Il pm Cherchi ha precisato che sono stati posti sotto sequestro il guardrail, la zona di caduta del bus e la carcassa del mezzo, con la ‘scatola nera’ "che sarà esaminata – ha rilevato – solo quando si saprà che non è un’operazione irripetibile".

Stefano Brogioni