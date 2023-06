Migranti annegati, "tragedia orribile". Ma il vertice Ue è il solito fallimento

Roma, 17 giugno 2023 – Nessuna speranza ormai di trovare altri superstiti dei circa 600 migranti, di cui un centinaio di bambini, annegati e dispersi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi al largo di Pylos, sulla costa del Peloponneso, sotto gli sguardi dell’inerte Guardia costiera ellenica. Centoquattro le persone tratte in salvo, 78 i corpi recuperati, 12 i presunti scafisti arrestati a seguito del naufragio del peschereccio Adriana, sovraccarico di circa 750 persone a bordo secondo le testimonianze dei superstiti. È solo il bilancio provvisorio di quella che, per ammissione della commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson, par essere "una delle peggiori tragedie mai viste".

Neanche il tempo di mettere all’ordine del giorno le problematiche inerenti la farraginosità dei meccanismi di soccorso in mare emerse a seguito del disastro di Cutro, che l’Europa si trova al cospetto dell’ennesima carretta del mare colata a picco con un carico umano ancor più gravoso e straziante. Due eventi a loro modo simili, nella misura in cui le competenti autorità nazionali non hanno ritenuto di classificarli "situazioni di pericolo". Il che, per tragica coincidenza, rende ancor più impellente la necessità di stabilire regole condivise per la definizione delle situazioni di pericolo che ieri era all’ordine del giorno del "gruppo di contatto ricerca e soccorso" di cui fanno parte tutti gli Stati membri.

Ma sulla proposta in nove punti avanzata dalla Commissione, volta a stabilire una "interpretazione più precisa e comune a livello operativo" dei casi di pericolo, finora sono pervenute a Bruxelles solo obiezioni ai criteri considerati troppo restrittivi. Ad esempio riguardo alle dotazioni di sicurezza o al sovraffollamento, che di fatto riguarderebbero tutti i natanti della disperazione. Non era comunque atteso nessun accordo. "La riunione è servita innanzitutto a recepire i singoli documenti dai 27 Paesi membri", spiega una portavoce dell’esecutivo europeo.

Mentre la commissaria Johansson dichiara di non escludere un intervento "sulla capacità" dell’Ue nelle attività Sar, come da più parti invocato. Anche se a detta della commissaria "il coordinamento tra i Paesi membri è ancora più importante". Ma anche il più difficile da raggiungere. Come dimostrano le dichiarazioni con cui il premier ungherese Viktor Orbán promette battaglia; mentre anche il nuovo governo di centro-destra finlandese annuncia "un cambio di paradigma" sul dossier migranti.

Intanto le ong chiedono un’inchiesta approfondita sulla tragedia di Pylos. Stando alle ricostruzioni dei soccorritori, il peschereccio Adriana era partito vuoto dall’Egitto e di era fermato nel porto libico di Tobruk per caricare i migranti e poi proseguire alla volta dell’Italia. Le autorità di Atene affermano che i migranti hanno rifiutato il soccorso per arrivare a destinazione. Ma le ricostruzioni di Alarm Phone e dei superstiti raccontano un’altra storia. Già martedì le autorità greche e l’agenzia dell’Ue per la protezione delle frontiere Frontex avrebbero infatti ricevuto la prima allerta dalla guardia costiera italiana.

Secondo la ong Alarm Phone ci sono state ripetute telefonate da parte delle persone a bordo, che già otto ore prima del naufragio hanno chiesto aiuto segnalando che il capitano aveva abbandonato l’imbarcazione. Secondo gli interpreti dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che sono riusciti a parlare con la maggior parte dei superstiti ricoverati nell’ospedale di Kalamata, "le persone sono sotto shock, ma insistono sul fatto che a bordo dell’imbarcazione c’erano 700-750 persone". Di cui un centinaio di bambini che dormivano sottocoperta.