I legali di John Elkann: "Nessun tesoro nascosto"

Nuovo capitolo nella battaglia per l’eredità degli Agnelli. Il pool di avvocati che assiste John Elkann (nella foto), figlio di Margherita, indagato a Torino dopo l’esposto presentato dalla donna, affermano che non esiste alcun tesoro "nascosto". "I fondi dell’eredità sono stati regolarmente pagati al fisco dal nostro assistito, che ha pagato le imposte dovute e continuerà a farlo". "Non è nostra intenzione – aggiungono – farci trascinare in una rissa mediatica".