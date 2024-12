I leader del mondo omaggiano Carter. Funerali dell’ex presidente Usa il 9 gennaio

Dal Papa al presidente italiano Sergio Mattarella da Xi Jinping a Benjamin Netanyahu il mondo ha reso omaggio a Jimmy Carter, il presidente Usa morto nella sua residenza in Georgia a 100 anni. Perfino Donald Trump, che tra meno di un mese entrerà alla Casa Bianca e qualche giorno fa aveva definito il suo predecessore dem un "idiota" per aver ceduto il canale di Panama, lo ha ricordato come un uomo al quale essere grati. Biden è stato uno dei primi leader a dare l’ultimo saluto a Carter, annunciando che il 9 gennaio si terranno i funerali di Stato nella National Cathedral a Washington e sarà lutto nazionale (intanto bandiere a mezz’asta in tutto il Paese). Lo stesso giorno il presidente dovrebbe partire per l’Italia per un’udienza col Papa il 10 gennaio e incontri con Mattarella e Meloni. Forse le esequie costringeranno Biden a cambiare programma.