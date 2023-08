I ladri portano via 4 borse Hermès, bottino da 90mila euro a Milano Rubata anche la iconica Birkin

Un furto silenzioso, nel Quadrilatero della Moda milanese, in via Montenapoleone, messo a segno da ignoti ladri in un magazzino della maison Hermès, tra cui una Birkin in coccodrillo da 50mila euro (un modello di borsa iconico, usato dalle grandi vip della moda e dello show business). In tutto sottratte quattro borse per un valore di 90mila euro. La denuncia dei responsabili del punto vendita ai carabinieri: all’appello mancavano 4 borse, sostituite con altre di minor valore in una scatola che avrebbe dovuto contenerle, nel retro del negozio, dove viene tenuta la merce non esposta. Sul posto i rilievi scientifici alla ricerca di tracce, sono state acquisiti i filmati delle videocamere. Chi ha operato il furto doveva conoscere bene l’organizzazione del luogo e anche i modelli di borse.