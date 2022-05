I ladri passano dalle fogne Colpo da mezzo milione di euro in una gioielleria vicina a Ponte Vecchio

Un furto da film, sicuramente da ladri professionisti. Non è chiaro ancora quanti siano entrati in azione: le telecamere della videosorveglianza interna alla gioielleria se le sono portate via. È il colpo messo a segno la notte scorsa nel negozio Gold&Florence nella centralissima via Por Santa Maria a Firenze, vicino al Ponte Vecchio. La particolarità: nessun segno di effrazione, gli ignoti autori sono entrati sbucando dalle fogne, dopo aver sollevato il tombino delle fosse biologiche che si trova dentro il negozio, dietro il bancone. Per fuggire percorsa la stessa via. Ammontare della refurtiva? La prima stima è di 400-500.000 euro. Razziato tutto ciò che stava nelle due vetrine. Non è stata invece toccata la cassaforte.