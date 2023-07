I guai in casa dem Fughe e guerre interne: De Luca correrà da solo e Schlein rischia al Sud

di Ettore Maria Colombo

A volte, ci si mette anche la sfortuna. Elly Schlein inaugura un’operazione simpatia nel capoluogo campano: giro per i Quartieri spagnoli, omaggio (obbligato) al murale di Diego Armando Maradona, idolo local e global e bagno di folla. I napoletani son ‘gente di mondo’: auguri, saluti, sorrisi e incoraggiamenti a iosa.

Il guaio è che la due giorni napoletana dei dem (tema, teorico, "una e indivisibile", sottinteso la Repubblica italiana, obiettivo l’autonomia differenziata di Calderoli: meglio non ricordare che il ddl Bassanini che, nel 2001, aprì l’autonomia regionale di fatto era di centrosinistra), si è scontrato con la cruda battaglia politica. Sia interna che esterna al magico mondo democrat. Quella interna si compone di due sotto-fronti. Il primo si chiama fuga precipitosa di dirigenti Pd. Prima Andrea Marcucci che non rinnova la tessera e guarda al centro, poi Enrico Borghi che approda a Italia viva (sta per diventarne capogruppo al Senato), ora Alessio D’Amato (ex assessore alla Sanità del Lazio, ex uomo forte di Zingaretti, sfortunato candidato a governatore) che annuncerà l’approdo ad Azione di Carlo Calenda. Il quale, in attesa della formalizzazione (domani), infierisce: "Ricostruiamo quell’area riformista che il Pd non rappresenta più".

Al netto delle ‘baruffe chiozzotte’ tra Calenda e Renzi, che rischia, a sua volta, di perdere Ettore Rosato, Elena Bonetti (persino Maria Elena Boschi, ma hanno tutti smentito), il Terzo Polo cresce, il Pd riformista è anemico. Dissanguata pure la sua (ormai ex) anima margheritina: "Tempi nuovi" si chiama la neo-aggregazione dei Popolari uniti di Fioroni, D’Ubaldo, Merlo, usciti nei mesi scorsi dal Pd. Ma non basta. Il Pd è in – estrema – difficoltà soprattutto al Sud. Ieri, il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha bellamente ignorato, snobbato né partecipato alla due giorni dem. E dopo aver svillaneggiato, in più occasioni, la segretaria dem con quei ‘liscia e busso’, quelle ramanzine, che solo lui riesce a produrre: "Il Pd romano è un partito di miracolati che non hanno neppure il voto delle loro madri" (falso, almeno in parte) e "in Campania il 70% del Pd ha detto no alla Schlein" (vero, perché comanda lui).

La colpa di Elly ai suoi occhi? Voler rinnovare e ‘ripulire’ il partito campano (impresa in cui non sono riusciti segretari ben più corazzati di lei) e aver degradato il figlio Piero da vice-capogruppo. Il guaio connesso è che, in prospettiva, senza De Luca, che di certo darà vita a una sua lista, tra le Europee del 2024 e le prossime Regionali, nel 2025, quando si ricandiderà al terzo mandato (sarebbe vietato, ma ha già trovato un cavillo: "Il tetto è demenziale, mi ricandiderò in eterno"), rischia di far perdere al Pd la sola regione del Sud, con la Puglia – dove Emiliano non si ricandiderà e anche qui il Pd rischia di perdere –, governata dai dem.

Al netto di Toscana ed Emilia-Romagna (ultime ridotte del fortino rosso), il rischio sarebbe quello di una débâcle dalle proporzioni epocali che, unito a un 20% alle Europee, farebbe saltare in aria segreteria e segretaria. Non a caso sia Bonaccini, teorico capo-area di una minoranza che non disturba mai il manovratore, dice che "De Luca è un ottimo governatore, abbiamo bisogno di lui" e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che governa la città sull’asse di coabitation Pd-M5s ma ha bisogno di De Luca come il pane, grazie ai suoi consiglieri in giunta, predica, inascoltato, "unità" a Elly e Vincenzo. Da Napoli, poi, tanti attacchi a Meloni e al governo, tutti nella norma. I guai, il Pd, ce li ha tutti in casa, specie al Sud.