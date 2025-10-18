I giudici del Riesame annullano il sequestro. Restituiti a Venditti computer e telefonini

Il decreto di perquisizione? Confermato. Telefoni e computer devono però essere restituiti al proprietario. Il Riesame di Brescia ha parzialmente accolto il ricorso dell’ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti (foto), che tramite l’avvocato Domenico Aiello aveva chiesto l’annullamento del decreto di perquisizione e di sequestro nei confronti del suo assistito. Venditti è finito sotto indagine a Brescia per il caso Garlasco (l’ipotesi è che abbia preso soldi per l’archiviazione nel 2017 di Sempio) ricevendo una ‘visita’ della Finanza in cerca di prove.

"La mia vita è rovinata, non ho mai preso un euro fuori dal mio stipendio" ha dichiarato Venditti ai giudici bresciani. La difesa sosteneva la presunta illegittimità di tali atti, non suffragati da sufficienti indizi di colpevolezza. Ma il Riesame ha confermato il decreto di perquisizione, annullando il sequestro solo limitatamente ai dispositivi elettronici (due Ipad, due Iphone senza Sim, due chiavette Usb e un pc portatile) per i quali ha disposto la restituzione. Motivazioni tra 30 giorni, ma è probabile il vizio di forma. È stato infatti mantenuto nella disponibilità della procura l’altro materiale sequestrato: documenti e due agende. I dispositivi elettronici tuttavia restano sotto sequestro nell’ambito di una seconda inchiesta. Sul fronte Garlasco, invece, dopo avere lasciato Lovati, i Sempio hanno nominato un nuovo difensore: è Liborio Cataliotti, già noto per avere assistito Wanna Marchi.

Beatrice Raspa