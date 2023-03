I giovani abusano di cibo e social

Secondo lo studio “Dipendenze comportamentali nella Generazione Z“, frutto di un accordo tra il dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e il Centro nazionale Dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità, presentato ieri alla sede dell’Iss, quasi due milioni di adolescenti in Italia presentano caratteristiche compatibili con una dipendenza comportamentale: 1,2 milioni di dipendenza dal cibo, quasi cinquecentomila da videogiochi; circa centomila da social media.

Sono oltre sessantacinquemila, invece, i ragazzi che fuggono dai rapporti sociali (il cosiddetto Hikikomori). "Visto che il nostro è un governo di legislatura, potremmo darci come obiettivo quello di far tornare nella scuola una figura chiave come quella del medico o quella dello psicologo", ha commentato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervenendo alla presentazione dello studio all’Istituto superiore di sanità. "Più volte - ha argomentato - ho richiamato come fosse una “good practice“ il fatto che ci fosse il medico scolastico negli istituti".