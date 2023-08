I giorni del Meeting Il destino di Cl tra fede e potere

di Marco

Che cosa sta accadendo a Comunione e liberazione?

Bologna, la proiezione è appena terminata. L’atmosfera è intessuta di silenzio: la sospensione del giudizio dura una manciata di secondi. Una voce si leva dal ristretto e qualificato drappello di spettatori, cattolici, quasi tutti ciellini e selezionati per questa visione privata. Il tono tradisce una venatura di scetticismo: "Quindi vorreste organizzare un evento in città per far vedere questo docufilm a un pubblico più ampio? Sicuri? Chi non ha gli strumenti, come farebbe a comprendere, addirittura a non fraintendere il senso del messaggio?". È l’innesco di un dibattito serrato tra ciellini che si ritrovano distanti, con incursioni nella teologia e nella filosofia morale. Si infrangono, l’una contro l’altra, le argomentazioni.

È solo un piccolo frammento, perché questa è un’ampia storia. Eppure il dettaglio qualcosa svela, schiude una porta sull’ansia del momento. Sullo schermo immagini, note e parole sono arrivate allo spettatore prima ancora di un discorso compiuto. Sono state ricercate in ogni dove. Non necessariamente perché condivise, ma perché così si manifesta la realtà. E alla realtà non si sfugge. Un transgender ha dichiarato: "Faccio coming out, non mi sento né maschio, né femmina. Sono nel mezzo". Trascorrono i minuti: un sottotesto accompagna le riprese di Fabiano Antoniani, Dj Fabo. Lo si vede mentre viene accompagnato a morire in Svizzera da Marco Cappato, ex radicale e leader dell’associazione Luca Coscioni. Il messaggio di Dj Fabo è pronunciato da una voce soffocata: "Dedico il mio gesto alle persone che soffrono e non possono morire a casa".

Sono alcuni estratti che accompagnano non scontate riflessioni sulla Chiesa di oggi. E bastano a dividere o a interrogare: tutto ciò, così assemblato, è adatto al pubblico di Comunione e liberazione o a una più ampia platea cattolica? Nel 2021, al Meeting di Cl di Rimini l’accoglienza del docufilm è buona. E sarà quasi sempre così.

Fede e presente sono stati apparecchiati lungo un’unica tavola con sapientissima mano, in questa produzione che segna un passaggio non banale nella vita del movimento fondato a Milano negli anni Cinquanta da don Luigi Giussani e incastonato nella storia d’Italia al capitolo cattolici impegnati. Titolo: Vivere senza paura nell’età dell’incertezza. È un’opera collettiva. Alessandra Gerolin, Pia De Simone, Alessandro Rovati e Samuele Busetto sono giovani e già affermati docenti di filosofia. Tutti nell’orbita ciellina.

Insieme sono anime di un curioso sodalizio. È a loro che si deve l’intuizione: affiancare il racconto di tre intellettuali cristiani, incredibilmente simili e fortemente critici rispetto a una certa visione canonica del cristianesimo. Il primo della lista è Julián Carrón, che di lì a poco abbandonerà la guida della Fraternità di Cl, con un’eco che ancora rimbalza. Il teologo spagnolo è uno dei principali protagonisti di questa trama di politica e fede che andremo a raccontare. L’estratto della biografia di un movimento reduce di tante battaglie. Una costellazione che racchiude nella sua pancia cooperative sociali che aiutano i disabili e fini tessitori di politica. Così ampio è lo spettro che non è stato più possibile, a un certo punto, distinguere tra i tanti pezzi. La freschezza del messaggio non sempre ha prevalso.

Ora Carrón è fuori. È quindi l’ora di qualche bilancio, anche se i conti sono ancora aperti. Anche se fa male.