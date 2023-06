I fedelissimi di Forza Italia L’ultimo omaggio a Silvio? Un voto per lui alle Europee

di Salvatore

Vassallo

Chi si interroga sul futuro elettorale di Forza Italia tende a sottovalutare il peso della memoria. O meglio, dei sentimenti di identificazione con i partiti e i leader che le persone sviluppano in certe fasi della loro vita: soprattutto nei momenti in cui per la prima volta sono posti di fronte alla necessità di prendere posizione nella sfera pubblica o sono indotti o a darsi una nuova identità a causa di un cataclisma sociopolitico. Chi dal 1994 a oggi non ha mai smesso di votare per i partiti guidati da Silvio Berlusconi e ha continuato a farlo anche nella stagione delle sua massima fragilità fisica non abbandonerà con leggerezza una forza politica che ne tenga viva l’eredità.

Il fatto che una larga fetta dell’elettorato sia volatile, cosa vera soprattutto dentro il perimetro del centrodestra, non vuol dire che siano scomparse le nicchie di elettori fedeli a un partito. Inoltre, da qui alle europee del 2024 Forza Italia potrebbe giovarsi del consenso aggiuntivo di elettori volatili ma pronti a un ultimo atto di riconoscenza verso il fondatore del centrodestra. L’eventuale presenza sulla scheda del suo cognome, soprattutto se associato a un volto e una voce che rievochino le sfide giovanili o addirittura evochino un nuovo inizio, sarebbe un ulteriore elemento di richiamo, ma non è detto che sia determinante.

L’ipotesi che chi si sente orfano di Berlusconi transiti verso Azione o Italia Viva non trova tanto conforto nei dati disponibili. Calenda e Renzi finora hanno attratto solo in modo saltuario quote piccole e per lo più localizzate nei grandi centri di elettori provenienti dal centrodestra, quando si sono presentati in alternativa anche al centrosinistra. Può ricapitare ma non in modo stabile e non per grandi numeri. Pur avendo conquistato sul campo la leadership della coalizione, non sarà certo Giorgia Meloni a destabilizzare Forza Italia. Semmai lavorerà per rafforzarla, avendone bisogno sia come partner di governo in Italia sia come sponda nel gioco delle alleanze tra Conservatori e Popolari che sta conducendo in Europa. Alla fine, chi rischia di soffrire di questa strategia è soprattutto la Lega il cui malessere, accentuato da una collocazione del tutto marginale nei palazzi di Bruxelles, potrebbe diventare il vero problema per la coesione della maggioranza.

In ultima istanza, i veri rischi per Forza Italia stanno tutti al suo interno. Il quesito è se troverà un nuovo principio d’ordine o se imploderà. Oggi sembra composta da personalità indisponibili a rimanere a lungo in seconda o terza fila "per il bene del partito" e nemmeno a competere sulla base di procedure democratiche codificate. I conflitti tra le loro ambizioni sono sempre stati regolati secondo il metro della prossimità ad Arcore, cioè secondo l’intuito del fondatore o delle persone di volta in volta a lui più vicine.

Non a caso, si va delineando una divaricazione già abbastanza evidente tra chi punta a una forma di legittimazione dei vertici che di fatto derivi dal sostegno della famiglia Berlusconi e chi spinge per perfezionare e mettere in pratica le regole congressuali: tra una via di uscita ‘monarchica’ e una ‘repubblicana’. La seconda rischia di produrre conflitti imbarazzanti e ingestibili, la prima un ingessamento della leadership e della classe dirigente al livello territoriale. La sfida sarà tenerle in equilibrio.