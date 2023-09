I due cuccioli dell’orsa uccisa avvistati di nuovo insieme Il Parco d’Abruzzo sospende la cattura

Il Parco ha sospeso le attività di cattura dei due cuccioli di Amarena. La decisione è stata presa sulla base del fatto che i due esemplari sarebbero stati avvistati di nuovo insieme e si sarebbero allontanati dalla zona più antropizzata del Fucino, dimostrando così di essere riusciti a sopravvivere e quindi ad alimentarsi e a muoversi autonomamente nel territorio, per quanto non siano affatto scongiurati i rischi per una loro nuova separazione nonché quelli della loro sopravvivenza. Li hanno infatti visti in piena notte e li hanno anche fotografati con gli infrarossi sotto a un albero di mele e pronti a dare la scalata ai frutti. Ma l’appello ai cittadini è comunque quello "di rinunciare ad andare a cercare di avvistare i cuccioli, di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio".