I due coniugi. Quell’ultima telefonata. Travolti in auto

dall’inviato

LAMPORECCHIO (Pistoia)

"Sta piovendo tantissimo, è una tempesta, c’è acqua dappertutto...". Poi il cellulare perde la voce di Teresa Perone, 65 anni, e sono queste le ultime parole che giovedì sera sente la figlia. Era al telefono con lei, seduta accanto al marito, Antonino Madonia, 70 anni, notissimo commerciante alimentare di Lamporecchio, Comune della provincia di Pistoia. I due stavano tornando a casa da Vinci attraverso una strada, via San Pantaleo, che non è niente più di una striscia d’asfalto in mezzo ai campi.

La coppia è stata colpita in pieno dalla tempesta, una bomba d’acqua durata tre ore, e la velocità dei tergicristalli della loro auto non è bastata a impedire una tragedia inizialmente inspiegabile. Sembrava infatti, in un primo momento, che fosse crollato il piccolo ponte di cemento che supera un torrente sulla strada, che poi fa una curva a destra e si avvicina alla frazione di Apparita. Ma le cose sono andate in modo diverso, perché il ponte è ancora in piedi, anche se forse non sapremo mai l’esatta dinamica della tragedia. Le ipotesi sono due: che ci sia stato uno smottamento laterale della strada, dovuto alla pioggia battente, o che la stessa pioggia abbia impedito un’adeguata visibilità ad Antonino, che però conosceva quella strada come le sue tasche. Quindi, prendendo per buona l’ipotesi dello smottamento, l’auto dei due coniugi non entra sul ponte, ma scivola lateralmente e piomba nel torrente, ribaltandosi più volte per la velocità ed espellendo i due poveri occupanti dall’abitacolo. Quando i vigili del fuoco arrivano sul posto, infatti, recuperano l’auto, ma di Antonino e Teresa non c’è traccia, per la disperazione dei figli accorsi sul posto. Lui verrà ritrovato poco dopo, e poco lontano, mentre ci vorranno diverse ore di ricerche più a valle per Teresa.

E su quel piccolo ponte, fra i Comuni di Lamporecchio e Vinci, per tutto il giorno c’è stato il triste pellegrinaggio degli amici: "Erano davvero delle brave persone". Sullo sfondo, in mezzo ai campi, l’auto accartocciata ha attirato a lungo sguardi e lacrime.

Gigi Paoli