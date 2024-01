I consigli della nonna-influencer : "La bellezza non è questione di chili"

Del Ninno

Un fenomeno del web. Licia Fertz, 94 primavere a febbraio, dispensa pillole di saggezza sul suo account Instagram, Buongiorno nonna, gestito con l’aiuto del nipote Emanuele. La decana delle influencer italiane – triestina d’origine e viterbese d’adozione – ha superato quota 250mila follower, che le chiedono consigli, praticamente su tutto. Licia è salita di recente alla ribalta internazionale. La Bbc l’ha inserita tra le 100 donne più influenti del pianeta, accanto a Michelle Obama, Amal Clooney e Gloria Steinem. "Fertz – ha motivato l’emittente britannica – combatte le discriminazioni, promuove la body positivity e trasforma il modo in cui percepiamo il corpo degli anziani". Scusate se è poco.

"Nonna – assicura Emanuele – ha una forza incredibile. È stata operata tre volte al femore, ma continua a viaggiare imperterrita, con l’entusiasmo di una bambina, senza mai perdere la curiosità".

Licia, cosa chiedono i suoi follower?

"Consigli d’amore, sull’educazione dei figli e la gestione dei rapporti familiari. Talvolta persino ricette di cucina. Cerco di non giudicare, dico ciò che penso, mettendo in campo la mia esperienza, con il massimo rispetto per le confidenze che ricevo. Lo scambio sul web riempie le mie giornate, molto più che dedicarmi ad altre attività. Considero i follower la mia famiglia allargata. Mi seguono persone di tutte le età. Quando non mi sento in grado di dare risposte, suggerisco a chi mi scrive di rivolgersi a uno psicologo. Trovo che i giovani spesso siano abbandonati a loro stessi, sono carenti di un autentico supporto da parte dei genitori".

Qual è la lezione che ripete di frequente?

"Di non mollare mai, anche di fronte a ostacoli e dolori all’apparenza insormontabili. Io stessa ho attraversato gli orrori della guerra, ho perso la mia unica figlia e un marito che adoravo, ma non mi sono mai pianta addosso. È questo che provo a trasmettere agli altri. Ho lavorato tutta la vita come infermiera e penso non ci sia niente di più bello che aiutare il prossimo. Oggi c’è una superficialità diffusa, bisogna tornare a pensare, a credere nell’amicizia, nei rapporti umani, quelli veri, e di capire che dopo ogni ferita si può andare avanti, ricercando sempre soluzioni nuove".

A 89 anni ha posato in deshabillè per la copertina del magazine Rolling Stone e continua ad essere richiesta come modella. Che rapporto ha con il suo corpo?

"Sicuramente non sono più la libellula che ero anni fa. Il fisico si modifica nel tempo, è inevitabile. Ma io mi voglio molto bene, voglio quindi bene anche al mio corpo e accetto i cambiamenti. Insomma, mi piaccio".

Cos’è per lei la bellezza?

"Qualcosa di estremamente personale. Trovo sbagliato volersi omologare, imitando modelli precostituiti. Un chilo in più o in meno non significa niente. In troppi mi confidano le proprie insicurezze, legate all’aspetto esteriore. Una signora sulla sessantina mi aveva scritto che si vergognava a indossare il bikini. Sa cosa ho fatto? Ho postato le mie foto in costume e lei ha trovato il coraggio di andare in spiaggia".

La storia d’amore di cui è stata ‘complice’ che ricorda più di altre?

"Una ragazza, indecisa tra due uomini, mi scrisse per chiedermi consiglio. Uno le dava sicurezza, l’altro le faceva battere il cuore. Io le dissi che la sicurezza è importante, ma che avrebbe dovuto riflettere bene sulla qualità della relazione. Dopo un po’ mi comunicò di aver lasciato tutti e due. Questa cosa mi fece molto ridere".

Qual è quindi la ricetta di un’unione felice?

"Come dico sempre, buon senso e buon sesso. La qualità della relazione intima non va mai sottovalutata in un rapporto. Oggi ci si conosce nei modi più disparati, ai miei tempi era tutto diverso, ma due cose restano ugualmente importanti: scegliere la persona giusta, quella che ti fa battere davvero il cuore e comportarsi in maniera seria".

La chiave per sedurre?

"Essere sempre se stessi. Sulla menzogne non si costruisce niente. E poi essere indipendenti e non farsi mai usare da nessuno".

Le donne oggi sono più libere rispetto al passato?

"Abbiamo fatto passi da gigante, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Mi fa orrore leggere di tante donne uccise dai mariti o dai fidanzati. Non che ai miei tempi non ci fossero i femminicidi, ma non se ne parlava, passavano sotto silenzio".

Lei è una star dei social. Cosa pensa della vicenda che ha coinvolto di recente Chiara Ferragni?

"È stato già detto troppo e non voglio infierire. Aggiungo solo che provengo da una cultura in cui la mano destra non doveva sapere cosa faceva la sinistra. In altre parole, penso che qualsiasi tipo di beneficenza vada fatta in silenzio".

La sua idea di felicità?

"La felicità si ottiene mettendo insieme tante piccole cose. Non si può avere tutto subito".

Che rapporto ha con la morte?

(Ride). "Tutte le sere prima di andare a dormire, mi profumo perché se la vecchia signora dovesse venire a farmi visita voglio farmi trovare in ordine. Non bisogna avere paura. Nessuno è mai tornato per raccontare come si sta di là e quindi sono curiosa di fare anche questa scoperta".