I cinque operai falciati "Al lavoro coi treni che passavano" I pm: non era un caso isolato

di Viviana Ponchia

BRANDIZZO (Torino)

"Il video parla. Mio fratello si è fatto giustizia da solo". Antonio Laganà, fratello e collega di Kevin, la vittima più giovane della strage di Brandizzo e l’autore del filmato sui binario a pochi minuti dallo schianto, lo ripete all’uscita della procura di Ivrea, dove viene ascoltato per quattro ore. Che peso hanno i presentimenti? Quanto è avanti l’inconscio sulla linea del tempo? È passata una settimana e questa tragedia si ricompone pezzo dopo pezzo come se passasse alla moviola. Parla la realtà, con il suo accento grossolano, le risate fuori posto e gli ordini grotteschi. E lo fa davanti ai magistrati. Ma qualcosa da dire forse ce l’avrà anche lo spazio che non si vede però si sente con lo stomaco, quel fastidio mascherato dal sorriso, il disagio di sapersi nel posto sbagliato. Da immortalare con un telefonino, chissà perché. Il video parla, sì, ci sono pochi dubbi su come sia andata.

Per Massimo Laganà, il padre, parla anche la catenina d’argento che aveva regalato al figlio: l’ha recuperata vicino ai binari quando ha trovato il coraggio di andare alla stazione, qualche giorno dopo l’incidente. Ha messo i piedi dove li aveva posati il suo ragazzo quella notte, mezzora dopo avergli scritto "ti amo". E il ciondolo era lì: una croce. Ignorata da tutti fra le chiazze bianche della calce che ha ricoperto i resti umani. Un crocifisso inciso nella rotaia che stava saldando ha fotografato anche Michel Zanera prima di essere travolto dal treno. L’aveva inviato con Whatsapp alla mamma, Rosalba Fallaci: "Ma’, secondo te cosa vorrà dire? Sarà un brutto segno?". "Ma no, vedrai che sarà un segno buono". Le croci, forse le premonizioni..

Alla giustizia non interessano, ma lasciano il loro piccolo solco: "Il video è incredibile – ripete Antonio Laganà –, Kevin ha girato quelle immagini quando gli mancava mezz’ora prima di morire, dopo avere mandato il messaggio a mio padre. Da una parte un testamento per far conoscere la verità, dall’altra un saluto alla persona che amava di più". Lo accompagna dai pm alle nove del mattino l’avvocato Enrico Calabrese, che difende la famiglia, all’una sono fuori dopo avere rivisto con gli inquirenti i 6 minuti e 48 secondi del girato. "Se dico treno spostatevi" ordina una voce fuori campo, probabilmente quella del tecnico di Rfi Antonio Massa che il fratello di Kevin dice di riconoscere. Una frase che dimostrerebbe come l’addetto delle ferrovie, indagato insieme con il capocantiere Andrea Girardin Gibin per omicidio e disastro ferroviario in forma di dolo eventuale, non potesse non essere a conoscenza del rischio che correvano i lavoratori.

Alessandro Varallo, collega delle vittime, in un’intervista a Repubblica, esclude tuttavia che un comportamento simile possa essere suo: "È competente, responsabile. Il primo a dirci di non andare sui binari. Ha insegnato a lavorare a me e agli altri. Aveva preso una qualifica speciale per diventare capo cantiere e non è facile. Mi spiace che sia rimasto coinvolto. Mai sentito di uno che ti metta su un binario con un treno che passa a 100 all’ora". Intanto, però, più di un testimone avrebbe riferito agli inquirenti che quanto successo il 30 agosto non è stato un caso isolato: anche in altre circostanze gli operai avrebbero lavorato alla manutenzione dei binari della linea ferroviaria, nonostante il passaggio dei treni.

E sulla tragedia spunta unn nuovo video realizzato dalle telecamere di sorveglianza. Nei due spezzoni si vede un convoglio sfrecciare alle 23.45. Quattro minuti dopo, alle 23.49, si sente prima il fischio del treno (il segnale d’arrivo) e poi, dopo il passaggio davanti all’obiettivo, lo stridio della lunga frenata che dura una trentina di secondi. E i cinque ragazzi sotto.