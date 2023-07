I centri anti-violenza "Leggi ancora inefficaci"

"Ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, registriamo un’impennata del numero di donne che subiscono violenza fino ad arrivare al femminicidio. Il dato sulla violenza sulle donne non è in crescita, si tratta di un fenomeno strutturale di fronte al quale qualsiasi intervento finora messo in campo dai vari governi che si sono succeduti si è dimostrato inefficace. E i fatti di cronaca lo dimostrano". È quanto afferma Antonella Veltri, presidente di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza commentando i recenti casi di femminicidio.

Come giudica le misure contenute nel ddl contro la violenza sulle donne approvato a giugno dal Governo?

"Il braccialetto elettronico con la distanza minima di 500 metri può essere utile ma non rappresenta uno strumento di prevenzione dal momento che interviene a reato già avvenuto. Ci preoccupano il rafforzamento dell’ammonimento, perché espone ancor di più la donna al pericolo, e l’introduzione della convocazione in questura anche senza bisogno di denuncia. Bisogna tener conto della volontà delle donne".

Cosa pensa dei centri di recupero per gli uomini autori di violenza di genere?

"L’istituzione e il finanziamento di questi centri ci mette paura. Abbiamo avuto modo di verificare che molti uomini denunciati per violenza decidono volontariamente di seguire questi percorsi in maniera strumentale. Basta, infatti, una relazione del Cuav (Centro per uomini autori di violenza) per poter avere degli sconti di pena ed essere poi liberi, magari, di reiterare il reato. Sono percorsi poco sperimentati a livello nazionale e non vi sono prove della loro efficacia per il reinserimento sociale degli uomini".

Quali potrebbero essere delle misure di contrasto alla violenza efficaci?

"È necessario affrontare il problema come sistemico, strutturale. Bisogna prendere la Convenzione di Istanbul, un trattato approvato dal nostro Paese, e applicarla. Serve prevenzione, quindi un cambiamento culturale che passi attraverso percorsi educativi da attivare nelle scuole".

Da dove deriva la ritrosia delle vittime di violenza a denunciare?

"Molte volte le donne che si rivolgono ai nostri centri ritornano mortificate dopo aver intrapreso un minimo contatto con le forze dell’ordine e con la giustizia: non vengono credute".

Giulia Prosperetti