I casi Gregori e Orlandi. Ora indagherà la politica

Ok definitivo (ma senza voto unanime) dal Senato alla commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela, sparite a Roma rispettivamente il 7 maggio e il 22 giugno 1983. Presenti in aula i familiari delle due ragazze (oggi avrebbero 55 anni). Esulta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: "La verità non può essere occultata per sempre, la commissione potrà fare tantissimo". Sul caso Orlandi sono ancora in corso le indagini del Vaticano e della procura di Roma.