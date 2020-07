I carabinieri arrestati? Anche premiati. Menzione alla caserma degli orrori

Ora che la caserma è sotto sequestro da giorni e che 10 carabinieri sono indagati, tutti quei riconoscimenti ricevuti negli ultimi tempi assumono il sapore della beffa. Due anni fa la stazione Levante fu premiata nel corso dell’annuale cerimonia per gli allora 204 anni della Fondazione dell’Arma, organizzata nel giugno 2018 a Bologna. In particolare, il comando della Legione Emilia Romagna attribuì una particolare menzione ai componenti della stazione Piacenza Levante "per i risultati conseguiti nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga". Due anni dopo, quel riconoscimento spinge la procuratrice capo di...

Due anni dopo, quel riconoscimento spinge la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, a scavare ancora di più nel tentativo di capire cosa si nasconda dietro a una storia sempre più assurda, che ha portato all’arresto di 6 militari della stazione e a indagarne altri 4. Così, tra le migliaia di atti sequestrati in queste ore all’interno della caserma di via Caccialupo, ci sono anche le copie dei certificati di encomio formale che il gruppetto di carabinieri della Levante coinvolti in un presunto giro di spaccio, estorsioni, pestaggi, orge e torture, riceveva da Bologna su proposta del comando provinciale di Piacenza. Riconoscimenti che ovviamente servivano alla carriera di tutti.

La caserma Levante da giorni è al setaccio dei finanzieri, sulle tracce anche di una pista economica che riconduce ai ventiquattro tra conti correnti, finanziamenti, carte di credito e operazioni extraconto intestati all’appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella. Per la procura di Piacenza, la vera mente criminale nella caserma della vergogna che, secondo i magistrati, il militare aveva trasformato in un covo che negli ultimi anni, per l’accusa, gli aveva permesso di mettere le mani su un pezzo di città, attraverso una fitta rete di spaccio, minacce, pestaggi e arresti ingiustificati.

Montella (che verrà interrogato oggi, ieri sentiti i primi militari coinvolti), aveva conti con 6 banche, alle Poste e con tre società: di intermediazione finanziaria, cambiavalute e gestione di risparmi. La pista dei soldi è fondamentale per tracciare la quantità di droga movimentata e per accertare se qualcuno, ai più alti livelli, sapesse oppure no su quanto accadeva all’interno della Levante. Non solo: nei prossimi giorni si cercherà di ricostruire tutti gli arresti illegali. Montella e i soldi, dicevamo. L’appuntato nascondeva buona parte del suo tesoretto nella cassaforte della caserma di via Caccialupo. "La scelta di custodire i contanti in caserma piuttosto che in casa era dettata dal timore di subire furti, ed era comunque meglio che in banca, dove tutti avrebbero potuto apprendere le sue disponibilità economiche", scrive il gip. Ma è una telecamera a incastrarlo: lo riprende mentre mostra a un collega (anche lui indagato) i guadagni illeciti di un mese e mezzo ottenuti insieme alla compagna Maria Luisa Cattaneo. È il 3 maggio di quest’anno. Dice Montella: "Non è che tu hai fatto i soldi così, non sono soldi buoni questi qua, eh minchia! Glielo vai a dire che hai fatto i soldi così e allora no...li metto in caserma, chi cazzo mi becca?".