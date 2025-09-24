I capi della guerriglia urbana

La miccia innescata da una sessantina di anarchici e militanti del centro sociale Lambretta. Il primo tentativo di entrare in Centrale, rintuzzato dalle forze dell’ordine. Poi la guerriglia nella Galleria delle Carrozze e la logorante guerra di posizione in via Pisani. Ed è in quella fase, la più violenta, che sono spuntate facce sconosciute agli specialisti di Digos e Nucleo informativo. Facce che compongono un puzzle tutto da decifrare, rappresentazione di una piazza che sfugge agli schemi canonici di chi mappa costantemente i confini dell’antagonismo. Nelle prime file si notano studenti italiani non ancora maggiorenni e ragazzi di seconda generazione, figli di immigrati che arrivano dalle periferie della metropoli e dall’hinterland. L’assalto si fa disordinato, estemporaneo, ma non per questo più arginabile. Anzi, sono proprio l’imprevedibilità e l’ostinazione le armi che infiammeranno lo scenario, riportando indietro Milano al pomeriggio da incubo del primo maggio 2015. Con una differenza: 10 anni fa, i casseurs che guidarono gli assalti arrivarono dall’estero; due giorni fa, non c’erano presenze "esterne" a capeggiare le devastazioni, con dinamiche che hanno ricordato di più la rivolta che andò in scena al Corvetto nell’ottobre 2024 per "vendicare" Ramy Elgaml. Pesante il bilancio per le forze dell’ordine: feriti 53 agenti del Reparto mobile, 4 della Polfer e un vice questore aggiunto (con una costola fratturata). Un bilancio che ieri ha spinto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiamare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà ai contusi. Dal canto suo, il numero uno del Viminale ha affermato al Tg5 che "una regìa complessiva è da dimostrare, ma ci sono state sicuramente delle responsabilità in alcuni contesti, anche da parte degli organizzatori".

La ricostruzione del lunedì nero di Milano ci riporta alle 13: fino a quel momento, il corteo dei 15mila per Gaza si è svolto senza tensioni. L’ultima tappa è piazza Duca d’Aosta: è il punto più problematico. Una rapida interlocuzione con gli organizzatori dei sindacati di base fa emergere che non c’è l’intenzione di occupare la stazione, visto che l’alta adesione allo sciopero per Gaza ha già creato disagi. Eppure 150 persone provano a passare dai sotterranei, sfruttando il collegamento interno con la fermata del metrò: lì avviene il primo contatto. I manifestanti ci riprovano e cercano di aprirsi la strada verso l’interno della Centrale: una quarantina frequenta il centro sociale Lambretta, un’altra ventina sono anarchici di "Cuore in Gola" e "Galipettes".

In quei minuti concitati, vengono fermati gli otto che saranno accompagnati in Questura: non a caso, quattro dei cinque arrestati per resistenza aggravata – due universitarie di 21 anni che frequentano la Bicocca e l’Accademia di Brera (il giudice ha disposto per loro l’obbligo di firma), e due liceali diciassettenni del Carducci finiti al Beccaria – sono legati al Lambretta; il quinto, un trentaseienne accusato anche di lesioni a un agente, non rientra in alcuna realtà d’area. Gli anarchici ci sono ancora quando scatta il blitz nella Galleria delle Carrozze: vetri sfondati, idranti ed estintori, persino una tanica piena di benzina. Poi sia loro che gli esponenti del centro sociale scivolano dietro le quinte, anche se gli investigatori ne conoscono bene i profili: l’informativa che arriverà nel weekend sul tavolo della Procura dovrebbe riguardare loro. Per identificare gli altri, quelli che ne hanno preso il posto, bisognerà analizzare i filmati della Scientifica e le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nell’area che ruota attorno alla Centrale.