I Berlinguer contro l’Unità "Giù le mani da papà"

A trentanove anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, l’11 giugno 1984, i figli Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer scrivono a La Repubblica per stigmatizzare l’uso delle immagini del padre per la campagna pubblicitaria dell’Unità diretta da Piero Sansonetti. "Certo la memoria storica appartiene a tutti e per noi è motivo di gioia sapere che la vita e l’attività di nostro padre vengano sentite e vissute da quanti gli vogliono ancora bene, ciascuno secondo la propria soggettività, ma altra cosa è trasformare il suo ricordo in un brand pubblicitario. Per favore, lasciatelo in pace", scrivono i figli dell’ex segretario del Pci.

Le immagini di Enrico Berlinguer, "a partire da quella del malore sul palco del comizio di Padova, sono rimaste nella nostra memoria familiare ma anche in quella di tanti italiani che ancora ricordano quel tempo, quelle speranze e quella politica". "Solo pochi mesi prima, il 24 marzo del 1984, un’altra foto di papà era sulla prima pagina dell’Unità, quotidiano che sotto la testata aveva la scritta: organo del Partito comunista italiano. In quell’immagine Enrico Berlinguer sorrideva circondato da tanti compagni mentre una grandissima manifestazione attraversava le vie di Roma per protestare contro i tagli alla scala mobile voluti dal governo presieduto da Bettino Craxi".

"Quella stessa foto l’abbiamo rivista in questi giorni, utilizzata come spot pubblicitario, per promuovere l’uscita in edicola di un nuovo quotidiano che ha assunto un vecchio nome, l’Unità, diretto ora da Piero Sansonetti. Grande è stato il nostro sconcerto e, ancor più, la nostra amarezza. Da quella prima pagina sono passati, così come dalla morte di nostro padre, quasi quarant’anni e, nel frattempo, il mondo è totalmente cambiato. Tutto è mutato: da oltre tre decenni non esiste più il partito comunista italiano e nessuno di quell`antica leadership".