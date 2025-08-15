I 12mila bimbi uccisi. Zuppi legge i loro nomi

MARZABOTTO (Bologna)"Siamo qui per pregare per la pace, perché non perdano la vita altri innocenti". Matteo Zuppi procede lento tra i ruderi della Chiesa di Casaglia, nel parco storico regionale di Monte Sole. Lo stesso, iconico luogo di Marzabotto (nel Bolognese) dove, nel 1944, si è consumato quello che viene ricordato come il più brutale eccidio della Seconda guerra mondiale. Il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna cammina a pochi passi dai calanchi dove i nazifascisti gettarono i corpi di un migliaio di persone. Molti i bimbi. Poi si ferma, apre un quaderno, e comincia a scandire i nomi per esteso e le età dei bambini morti a Gaza, nel Medio Oriente che brucia, dal 7 ottobre 2023 fino allo scorso 15 luglio: 469 pagine, 16 israeliani, 12.211 palestinesi. "Per ricordare, per manifestare attenzione da questo luogo che è luogo di sofferenza e che da sempre, volutamente, è luogo di ricordo di tutte quante le vittime", ripete il porporato con la speranza "che, fermandosi sulla sofferenza dei bambini innocenti, si possa ricominciare qualcosa di nuovo e diverso". Dopo Zuppi si alternano in tanti. Dozzine di persone, grandi e piccoli, si passano il doloroso testimone per scandire fino a sera gli oltre 12.000 nomi dei piccoli trucidati in Terra Santa. "Pronunciamo uno ad uno i loro nomi iniziando dalle vittime della follia omicida di Hamas il 7 ottobre, dalla quale bisogna prendere le distanze, come da qualsiasi ideologia o calcolo che riduce l’altro a un oggetto, a qualcosa di residuale, a un nemico – prosegue il cardinale –. Essi chiedono di impegnarci a perseguire con più intelligenza e passione la via della pace, iniziando dal cessate il fuoco e dall’offrire le condizioni per farlo, dalla liberazione degli ostaggi al non prendere in ostaggio un intero popolo". Gli occhi di tutti sono puntati sull’iniziativa lanciata dalla Piccola famiglia dell’Annunziata, la comunità monastica fondata da Giuseppe Dossetti, sepolto a poca distanza. Ma gli occhi restano, fisiologicamente, puntati soprattutto sulla Striscia di Gaza, da dove padre Gabriele Romanelli (parroco della Sacra Famiglia) lancia l’ennesimo allarme: "La situazione continua a essere molto grave: ci sono bombardamenti dappertutto, morti e distruzione. Il pericolo per tutta la popolazione mette molta paura nei civili, la maggior parte dei cittadini della Striscia: parlo di oltre un milione di persone nella sola città di Gaza". L’altra notte, intanto, Bologna ha accolto tre bambini bisognosi di cure in arrivo dalla Palestina con genitori e famigliari: 18 persone nel complesso, che saranno assistite da personale medico e interpreti e ospitati in alloggi scelti e gestiti dalla Prefettura.