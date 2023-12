Hot Chip Challenge, patatina super piccante: vendita sospesa. Spopolava nelle sfide social

Roma, 2 dicembre 2023 – Hot Chip Challenge, patatina super piccante a forma di bara che spopola come una sfida su TikTok tra i giovanissimi, è stata ritirata dal mercato. Ne dà notizia l’Unione nazionale consumatori di Massimiliano Dona che aveva segnalato il prodotto ad Antitrust, ministero della Salute e Nas.

“Vittoria! Sospesa la vendita e cancellata la patatina dai listini del distributore italiano”, afferma il presidente Dona. Che mette in fila la storia, dalla segnalazione all’avvio del procedimento fino alla conclusione. Perché è stato lo stesso distributore in Italia della Hot Chip Challenge – patatina prodotta da una società della Repubblica Ceca – nella propria memoria difensiva, ad aver annunciato di aver sospeso la vendita del prodotto, cancellato il prodotto dai listini e la pubblicità su tutti i media. Conclude Dona: “Non possiamo, quindi, che esprimere soddisfazione per questo risultato che tutela la salute e la sicurezza dei consumatori, specie quelli più fragili e vulnerabili in quanto minori ed adolescenti. Il richiamo ad una challenge, ossia ad una sfida, era infatti un modo per accrescere l’attrattività del prodotto, inducendo i ragazzi a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Naturalmente, l’Antitrust ha conseguentemente deliberato di non adottare alcuna misura cautelare”.

