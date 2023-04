"Ho chiesto aiuto a un’amica"

"Delle donne spesso si parla più del loro aspetto che delle loro idee. Ma noi siamo qui a parlare delle nostre idee e delle nostre battaglie per il futuro dell’Italia. Sono una persona sincera, non ipocrita e non costruita. Non credo di essere l’unica in politica. La differenza semmai è tra chi lo ammette in trasparenza e chi non lo fa". Lo ha detto ieri sera la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando le polemiche sul suo look a margine di un comizio elettorale a Sestri Levante, in provincia di Genova.

"Mi sembra davvero assurdo che su trenta righe di intervista abbia colpito solo la questione dei colori. Non capisco niente di abbinamenti, di abiti e trucco e inoltre non ho tempo da dedicare a queste cose, per questo ho chiesto ad una mia amica di aiutarmi".

La segretaria ha anche commentato le frasi di Matteo Renzi, che ieri mattina le aveva in qualche modo "espresso solidarietà", spiegando che anche lui in passato era stato criticato per aver posato su Vanity Fair. "Ero in viaggio e non ho avuto modo di leggere quanto ha detto Renzi in mia difesa, sarebbe meglio mettere l’accento sulla figuraccia che il governo Meloni ha fatto sul Def".