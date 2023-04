Hiv, gratis anche in Italia la pillola che previene l’infezione. Prep, come funziona e a chi è consigliata

Roma, 21 aprile 2023 - La pillola Prep, che protegge dall'Hiv, sarà gratuita anche in Italia. L'ok per la Profilassi pre-Esposizione a spese dello Stato è arrivato dal Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco. "Un importante passo in avanti nella prevenzione dell'infezione da Hiv, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone", ha sottolineato Anlaids Onlus che attendeva la rivoluzione da tempo.

Hiv non è scomparso

In generale il timore è quello che si sia abbassata la guardia verso questa pericolosa infezione. Nel 2021, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono state fatte 1.770 nuove diagnosi da Hiv, un numero ancora troppo alto, pari a 3 nuovi positivi ogni 100.000 residenti. E' vero che l'incidenza di nuove diagnosi di Hiv è in continua diminuzione dal 2012, ma risulta anche un ritardo di diagnosi in molte persone, soprattuto negli ultimi anni.

Cos'è la Prep e quando si prende

La Prep o Profilassi pre-Esposizione è stata approvata nel 2016 dall'Agenzia europea del farmaco. Si tratta di compresse da assumere prima e dopo l'esposizione al rischio di contrarre il virus.

A chi è consigliata

La Prep è consigliata, a chi corre dei rischi per una relazione sessuale con un partner che ha l'Hiv. Per chi ha incontri sessuali casuali e non usa il preservativo. A chi condivide siringhe per iniettare droghe.

Come funziona

Le pillole in questione contengono farmaci antiretrovirali che impediscono che il virus si riproduca nel corpo, proteggendolo dall'infezione. Il farmaco non è una novità per l'Italia, infatti veniva prescritta da specialisti in malattie infettive, ma i pazienti dovevano sostenere le spese, quasi sempre alte tanto da dover ricorrere all'aiuto di associazioni per ottenerla.

La gratuità aiuterà i più vulnerabili

Ma "la non gratuità", hanno spiegato le associazioni LGBTQIA+, "costituiva una barriera insormontabile per le persone più giovani e per i più socialmente vulnerabili" e "un ostacolo verso l'obiettivo di sconfiggere l'Aids entro il 2030". Con il via libera dell'Aifa il farmaco ora è inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale.