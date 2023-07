Highlander del rock Mick Jagger e il palco un patto col diavolo

di Andrea

Spinelli

Mentre lo "stardome" del rock spegne una ad una le sue stelle meglio conservate, visto che le altre hanno già da tempo "lasciato l’edificio" vittime delle proprie debolezze, Mick Jagger compie domani ottant’anni dando l’impressione di essere attrezzato per viverne altrettanti. A giudicare dal sorriso a trentadue denti coi Måneskin nel famoso scatto postato da Las Vegas un paio di anni fa, chi è il ragazzo tra lui e Damiano? Vallo a capire. Ne sa qualcosa il popolo di San Siro che l’estate scorsa se l’è visto sgambettare davanti come nei video. Di quarant’anni fa. E meno male che nel 2019 s’era dovuto operare per la sostituzione di una valvola cardiaca. Gli highlander stanno nelle leggende, lui sul palco. Ha otto figli, di età compresa tra 53 e 7 anni, quindi è capostipite di una tribù, in platea.

Basta ricordare che Sir Michael Philip Jagger all’anagrafe, l’ultimogenito l’ha avuto dalla ballerina ventinovenne Melanie Hamrick a 73 anni. La passione per le "drugs" col tempo sarà anche passata, ma quelle per il "sex" e per il "rock’n’roll" un po’ meno, stando alla schiera delle tremila conquiste di cui si favoleggia nelle biografie. Un fenomeno biologico prima che artistico per cui, a differenza di tanti altri colleghi più o meno in disarmo, la tinta dei capelli diventa specchio dell’anima. Quando ti dà la mano e ti parla chiamandoti personalmente (nelle interviste ristrette tutti i giornalisti devono avere davanti un foglietto col proprio nome) senti che, da bravo ex studente della School of Economics di Londra, è abituato ad avere un completo controllo di quel che fa. Puntuale come un orologio svizzero. Quella Svizzera in cui ai tempi straviziati e stravissuti, si vocifera, frequentava coi compagni per ripulirsi il sangue e tenere più lontani possibili i rischi delle loro "liaisons dangereuses" con le sostanze, perché va bene fare i patti col diavolo, ma sempre meglio non fidarsi.