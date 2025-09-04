La preghiera del Papa al presidente israeliano: “Serve coraggio: cessate il fuoco”

Roma, 4 settembre 2025 – “Pronta ripresa dei negoziati”, “decisioni coraggiose”, “liberazione di tutti gli ostaggi”, ma anche “aiuti umanitari sicuri” e “cessate il fuoco permanente” con “pace e stabilità” per “le legittime aspirazioni dei due popoli”. Con modi e pensieri non equivocabili, Leone XIV affida le sue richieste per Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme al presidente israeliano Isaac Herzog in visita alla Santa Sede. L’incontro, fortemente voluto dalla presidenza israeliana per rilanciare agenda e immagine dello Stato ebraico dopo quasi due anni di mobilitazione e conflitti, procede secondo copione. Il Pontefice, assistito dal segretario di Stato Pietro Parolin e dal segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali monsignor Paul Gallagher, non fa sconti.

Il colloquio tra Isaac Herzog e il Pontefice, Leone XIV (Ansa)

Le priorità nell’area medio orientale finiscono nero su bianco in una nota dai toni cortesi quanto precisi, mentre accenti diversi emergono dal post di Herzog: a 700 giorni (oggi) “dal rapimento dei nostri fratelli e sorelle – 48 di loro ancora a Gaza – tutti i i leader di fede e di buona volontà devono unirsi nel chiedere l’immediato rilascio degli ostaggi, come primo e fondamentale passo verso un futuro migliore per l’intera regione”, chiede il Capo di Stato, preoccupato per “l’aumento dell’antisemitismo in tutto il mondo”. “Israele – continua il post – si sta impegnando in ogni modo possibile per riportare a casa gli ostaggi tenuti in brutale prigionia da Hamas”. Non un riferimento alle nuove trattative mai sbocciate e neppure all’offensiva militare dell’Idf a Gaza, con decine di vittime ogni giorno tra la popolazione civile. Non un passaggio sulle continue intimidazioni e aggressioni dei coloni ai danni delle comunità palestinesi in Cisgiordania. Diventa pubblica solo l’ambizione a un futuro diverso: “Israele anela al giorno in cui i popoli del Medio Oriente – i Figli di Abramo – vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza”, è l’augurio di lungo periodo.

“Grato a Papa Leone per la calorosa accoglienza ricevuta”, Herzog ribadisce l’impegno di Israele “a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa”. Parole diplomaticamente dovute dopo il fuoco e il sangue di due mesi fa a Gaza sulla parrocchia della Sacra Famiglia per l’asserito malfunzionamento di un pezzo di artiglieria, e dopo l’incendio della Chiesa di San Giorgio a Taybeh, nell’unico villaggio interamente cristiano della Palestina (secondo la polizia, senza nessuna responsabilità dei coloni ebrei confinanti indicati quali responsabili dagli abitanti del villaggio). Ma i raid dei coloni ai danni di coltivazioni e abitazioni sono una costante svelata dalle testimonianze del clero. Per il Vaticano, la protezione delle minoranze religiose evocata da Herzog va perciò connessa alla valorizzazione delle comunità cristiane impegnate a favore dello sviluppo umano e sociale.

Ovviamente, a Papa Leone “la sicurezza e il benessere” dei cristiani non bastano. Nel solco della propria tradizione diplomatica, la Santa Sede rilancia la soluzione ’due popoli due stati’. E il Pontefice abbina alla richiesta la garanzia di un vero “futuro” per il popolo palestinese. Una puntualizzazione ulteriore dopo la recente pronuncia contro ogni spostamento forzato di popolazioni. Il comunicato finale della Santa Sede, ribadendo il valore storico dei rapporti con Israele, auspica così la “pronta ripresa dei negoziati” su Gaza, “affinché, con disponibilità e decisioni coraggiose, nonché con il sostegno della comunità internazionale, si possa ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi, raggiungere con urgenza un cessate il fuoco permanente, facilitare l’ingresso sicuro degli aiuti umanitari nelle zone più colpite e garantire il pieno rispetto del diritto umanitario, come pure le legittime aspirazioni dei due popoli”.

Per Herzog sarà probabilmente più complicata la trasferta di giovedì prossimo a Londra per incontrare personalità di spicco e forse alcuni ministri. Nessun incontro con il premier Keir Starmer è al momento previsto, perché un faccia a faccia risulterebbe “estremamente controverso” – secondo il Guardian – proprio “a causa della morte, distruzione e fame causate dalla guerra di Israele a Gaza”.