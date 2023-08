Hawaii, è “apocalisse”. I venti dell’uragano Dora incendiano Maui. Migliaia di evacuati

Anche le Hawaii bruciano. I venti dell’uragano ‘Dora’ preoccupano e distruggono l’arcipelago dell’Oceano del Pacifico alimentando gli incendi.

Viene definito come “un’apocalisse” dai presenti, residenti e turisti, che raccontano cosa sta succedendo. Anche la vice governatrice Sylvia Luke, ai microfoni della Cnn, dice che questo episodio non ha precedenti: "Quando dobbiamo affrontare gli uragani e le loro conseguenze, in genere si tratta di forti piogge e inondazioni. Il fatto che vi siano incendi boschivi in diverse aree come risultato indiretto di un uragano è senza precedenti. E' qualcosa che lo stato di Hawaii e i suoi abitanti non avevano mai sperimentato".

Incendio alla Hawaii: a fuoco l'isola di Maui (foto: AFP Photo)

Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse are delle due isole, mentre a Maui, dove bruciano tre incendi, migliaia di persone sono rimaste senza elettricità e in alcune aree è impossibile entrare in contatto con i servizi di emergenza. La guardia nazionale sta aiutando i pompieri a domare le fiamme e recupera chi si getta in mare, sono almeno 12 le persone già salvate. Anche sulla strada principale di Lahaina il fuoco brucia i negozi.

L’uragano ‘Dora’ è di grado 4 ed ha una potenza di 200 chilometri orari. Attualmente sta passando ad un miglio dalla costa ma la sua forza si fa sentire ugualmente: sull’isola grande i venti toccano anche i 120 chilometri orari. Migliaia sarebbero le persone senza elettricità, alcune zone irraggiungibili mentre le aree boschive vanno in fiamme.