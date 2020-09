Roma, 5 settembre 2020 - "Maledetto bastardo". "Ciccione, sei un pensionato del tennis". "Spero che tu muoia di coronavirus tr...". E ancora: "Vacca sovrappeso, potessi morire". E, pensate, questi non sono neanche gli insulti peggiori che via social, sono arrivati ad alcuni tennisti di colore. Da Taylor Townsend numero 79 del ranking femminile e la collega Sachia Vickery, fino a Dustin Brown, tennista giamaicano-tedesco già numero 64 del mondo. Loro, come molti altri loro colleghi di tanti sport, sono il bersaglio della piaga social peggiore. La più infame, ignobile e ingiustificabile: gli haters che fanno delle offese razziste, sessiste e di body shaming – gli insulti sulle fattezze...

Roma, 5 settembre 2020 - "Maledetto bastardo". "Ciccione, sei un pensionato del tennis". "Spero che tu muoia di coronavirus tr...". E ancora: "Vacca sovrappeso, potessi morire". E, pensate, questi non sono neanche gli insulti peggiori che via social, sono arrivati ad alcuni tennisti di colore. Da Taylor Townsend numero 79 del ranking femminile e la collega Sachia Vickery, fino a Dustin Brown, tennista giamaicano-tedesco già numero 64 del mondo.

Loro, come molti altri loro colleghi di tanti sport, sono il bersaglio della piaga social peggiore. La più infame, ignobile e ingiustificabile: gli haters che fanno delle offese razziste, sessiste e di body shaming – gli insulti sulle fattezze fisiche – l’arma più vile con la quale colpire. Daì fenomeni dell’Australian Rules – il football australiano – Callan Ward, più volte minacciati di morte on line; a Wilfried Zaha, calciatore del Crystal Palace, oggetto di minacce razziste da un 12enne poi arrestato. Fino a Ivan Zaytsev insultato per aver postato una foto con sua figlia, mentre la portava a fare un vaccino, scatenando le ire di chi è contro con la vaccinazione: "Mi hanno scritto di tutto: zingaro, minacce di morte, tornatene a casa tua".

Gli haters non hanno limiti di sport o decenza: colpiscono e nascondono la mano. Tornando alle tenniste, vi raccontiamo subito che gran parte dei messaggi postati dagli haters cuor di leone sono talmente atroci che non ce la siamo sentita di pubblicarli. Ora però, almeno nello sport, dovranno stare attenti, perchè come accade in natura, per ogni parassita prima o poi arriva un antagonista. Nel caso specifico, sono i ‘cacciatori di haters’ di Sportradar – il colosso che lavora in tutto il mondo al fianco di federazioni sportive e leghe fornendo servizi di integrity – che non hanno cappello alla Indiana Jones né look da Mission Impossible, pur essendo egualmente implacabili nel braccare l’obiettivo.

E infatti hanno inseguito on line e scovato – attraverso sofisticati sistemi di tracciamento dati e controllo – 21 haters protagonisti di messaggi offensivi e minacciosi alle tenniste di colore e ad alcuni loro colleghi, provenienti da 12 Paesi. Uno di questi, tra l’altro, è italiano. Un fenomeno talmente pesante che a un certo punto alcuni organizzatori di tornei, negli Usa e in Germania, hanno detto basta, e chiesto aiuto ai cacciatori di haters. Nel giro di poche settimane, l’"hunting project" di Sportradar ha rintracciato 21 nomi e indirizzi reali dei troll che naturalmente si erano schermati dietro false identità e generalità.

A quel punto, gli indirizzi sono stati consegnati agli organizzatori che si sono mossi su due binari: da una parte la segnalazione a Instagram, Twitter e altri social media, dall’altra "le informazioni sono state condivise con le forze di polizia locali", ha dichiarato Andreas Krannich, manager di Sportradar, naturalmente nei casi in cui i messaggi contenevano minacce e offese riconducibili all’ambito penale. Ha raccontato recentemente alla Cnn il tennista tedesco Benjamin Hassan: "Mi chiamano fottuto terrorista musulmano. Gli insulti che ricevo? ‘La tua famiglia deve morire, ti ucciderò, muori di cancro o in un incidente’. E quando salgo nelle classifiche mondiali, gli insulti aumentano". Per capire i contorni del fenomeno in generale e non solo riferibile allo sport, Facebook ha dichiarato di aver rimosso 22,5 milioni di contenuti di incitamento all’odio tra aprile e giugno, mentre su Instagram gli episodi sono stati 3,3 milioni.