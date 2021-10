Palermo, 22 ottobre 2021 - Disavventura a lieto fine per Harrison Ford, 78 anni, in questo periodo in Italia per girare alcune scene di Indiana Jones numero 5, il sequel del film che lo ha reso celebre. L’attore americano giovedì pomeriggio aveva scelto Mondello per trascorrere alcune ore di relax ma sulla spiaggia ha perso la carta di credito. A ritrovarla è stato un turista che poi si è presentato in commissariato per consegnare la carta agli agenti.

Il figlio del giudice Paolo Borsellino, dirigente di polizia, è riuscito a scovare ‘Indiana Jones’ in un locale dove l’attore, giunto in incognito nella località balneare, aveva cercato di riconquistare la privacy, poco prima violata su strada da alcuni fan che lo avevano riconosciuto. Manfredi Borsellino si è così a sorpresa ritrovato faccia a faccia con Harrison Ford. L'attore, che ha posato con il dirigente del commissariato Mondello e con i suoi uomini per una foto ricordo, era stato sulla spiaggia per trascorrere qualche ora e la carta gli era scivolata dalla tasca. Un signore di passaggio, a dispetto dei cliché sulla Sicilia pericolosa e piena di disonesti, l'ha trovata e portata al commissariato Mondello, diretto appunto da Manfredi Borsellino.