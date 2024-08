Harris sferza Trump: "Vieni al duello in tv"

Il duello tv tra Biden e Trump mostrò al mondo le difficioltà dell’attuale presidente Usa, che però voleva sfidare nuovamente il tyccon repubblicano in semttembre. Appuntamento ora osteggiato da Trump. La neo candidata dem lo sferza. "Donald, spero che tu riconsideri l’idea di incontrarmi sul palco per un dibattito, perché, come si dice, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia", ha dichiarato la vice presidente americana Kamala Harris, salendo sul palco di Atlanta, in Georgia.