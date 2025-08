"Hanno provato a salvarla"

La morte di Simona Cinà, ventenne originaria di Capaci, ha lasciato sconvolti non solo i familiari, ma anche una comunità che spesso, in occasioni del genere, tende a chiudersi in sé stessa. L’autopsia verrà effettuata giovedì all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, mentre da domani saranno fatte le prime analisi radiologiche sul corpo. Intanto la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo contro ignoti. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto sul fondo di una piscina all’interno di una villa di Aspra, frazione del comune di Bagheria, nella notte tra venerdì e sabato. La festa di due giovani laureati si è conclusa tragicamente, tra lo choc della ventina di partecipanti – su circa settanta in totale - rimasti fino alle 4.10, orario in cui è stata effettuata la chiamata al 118. L’ambulanza ha raggiunto la villa alle 4.23, quando il personale ha tentato il massaggio cardiaco per rianimare la ragazza – operazione già effettuata da uno dei ragazzi presenti, al quale sono probabilmente da ricondurre i graffi trovati sul petto della giovane -, ma invano. Per Simona Cinà non c’era ormai più nulla da fare, se non constatarne il decesso, alle 5.

Domenica 2 agosto la famiglia aveva convocato i giornalisti nello studio dell’avvocato palermitano Gabriele Giambrone, per esprimere tutti i loro dubbi, legittimi, probabilmente frutto dell’angoscia del momento. "Perché, quando siamo arrivati, in giro c’erano solo bottiglie d’acqua e nemmeno alcolici nonostante nei video postati sui social tutti avessero in mano bicchieri con cocktail? Nostra figlia è stata trovata in costume, con solo le scarpe. Dove sono finiti i vestiti?". L’accusa mossa ai partecipanti è stata quella di aver ripulito ogni cosa all’interno della villa e di non aver avvisato tempestivamente la famiglia. Le affermazioni, per una probabile mancanza di comunicazione tra le parti dettata dal momento, si sono però rivelate infondate, o azzardate.

Ieri la procura ha infatti fatto sapere che "i vestiti di Simona Cinà non sono stati ritrovati dai familiari (una minigonna verde e una canotta, ndr) in quanto sottoposti a sequestro e sono attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria". Un chiarimento essenziale, che va a "rettificare alcune informazioni che sono circolate e sono state diffuse dalla stampa". Sulla mancanza d’alcool, la Procura ha sottolineato che "sono stati rinvenuti, sui bordi e sulla zona adiacente alla piscina, oggetti che lasciassero ritenere che in quel luogo si era tenuta una festa. In detti luoghi sono stati rinvenuti bicchieri e bottiglie di alcolici, come debitamente documentato".

Anche sulla piscina, definita piccola e illuminata, i magistrati forniscono una diversa ricostruzione: il corpo di Simona Cinà era "esanime sul fondo, in un angolo distante e dotato di scarsa illuminazione rispetto alla zona dove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici". Almeno "due ragazzi si sono immediatamente tuffati, hanno recuperato il corpo" e hanno "praticato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorritori". Poi tutte le persone sentite come testimoni sono state collaborative. Ora l’autopsia accerterà le cause della morte della pallavolista 20enne.