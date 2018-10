Roma, 30 ottobre 2018 - Alla vigilia di Halloween, Google festeggia con un doodle animato e interattivo. Altro che 'dolcetto o scherzetto': qui si gioca sul tema horror, con fantasmini e fuochi fatui ambientati in un inquietante (ma non troppo) sfondo nero. Si può giocare da soli (e cercare di 'mangiare' le code dei nemici), ma si possono anche invitare amici nelle partite: dopo aver cliccato sul pulsante Crea partita appare un link che si può inviare al massimo a 8 persone.

Si può giocare con il team verde o con quello viola, e ci si può muovere con i tasti freccia o anche con il mouse: l'importante è individuare gli avversari e puntare alla loro coda per guadagnare punti. Ma attenzione a non prenderli a 'testate': entrando in collisione si paga pegno con una sottrazione di punti a vantaggio del team nemico

Ogni partita dura 2 minuti e, alla fine, compare il punteggio realizzato da ogni giocatore, con la possibilità di condividere il risultato sui social o di inviarlo per email.

Ma per festeggiare la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre ci sono anche altri modi: dal preparare una cena tutta a base di zucca a prenotare in un hotel dove si dorme con i fantasmi.