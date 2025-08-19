Hackerate le telecamere di casa. Video hot di De Martino sul web

Estrapolati illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione della compagna e sbattuti in rete, su siti internet e chat di messaggistica alcuni filmati che riprendono momenti di intimità del conduttore televisivo Stefano De Martino insieme alla fidanzata Caroline Tronelli. Immediata la reazione dello showman, che ha denunciato l’illecita intrusione, mentre il Garante per la privacy ha disposto lo stop alla divulgazione dei video. La denuncia penale è stata presentata alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani. L’esposto è ad ampio raggio: in primo luogo si chiede di individuare e perseguire chi è riuscito ad estrarre il video dal sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione della compagna di De Martino. Già questo, viene sottolineato, è un grave reato. Motivo per cui nell’esposto si chiede di accertare e punire chiunque abbia veicolato le immagini su alcuni siti, in chat di messaggistica istantanea ed anche in gruppi privati di social network.

Proprio in quest’ultimo caso la pubblicazione è spesso accompagnata da commenti gravemente offensivi nei confronti del conduttore televisivo e dei suoi familiari: gli avvocati hanno fornito agli investigatori gli screenshot che potrebbero essere utili a risalire ai responsabili delle ingiurie, che si chiede a loro volta di perseguire, al pari degli utenti che conservano le immagini o le hanno condivise. Nella stessa direzione va anche il reclamo che De Martino ha presentato al Garante della privacy per la "divulgazione in rete di filmati", sottolinea la stressa Autorità, "che riguardano la sfera personale ed intima" del conduttore e della fidanzata. A questo riguardo, si legge in una nota, "il Garante ha ordinato l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento".