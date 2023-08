Ha sgozzato Sofia nel letto dei genitori "Il coltello preso dalla cucina"

di Marianna Vazzana

Sgozzata mentre dormiva nel letto dei genitori, con un coltello "da bistecca" affondato in gola più volte, preso in cucina. A far montare la rabbia di Zakaria Atqaoui, il 23enne italomarocchino che ha confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata Sofia Castelli, di 20 anni, è stato "averla sentita parlare di ragazzi" con l’amica che era con lei al rientro da una serata in discoteca. Lo ha riferito lo stesso giovane durante il primo interrogatorio. All’alba di sabato è uscito dall’armadio in cui si era nascosto dopo essere entrato in casa di lei, in corso Roma 100 a Cologno Monzese mentre la ragazza non c’era, utilizzando un mazzo di chiavi rubato il giorno prima. Era convinto di trovarla con un altro uomo. Ma dopo averla vista tornare con una ragazza ha portato comunque a termine il suo piano criminale aggredendola nel sonno, mentre l’amica che dormiva in un’altra stanza non si è accorta di nulla. Il fatto di averla colpita mentre dormiva, "arrabbiato" perché "parlava di ragazzi" ha aggravato la posizione del 23enne, al quale è stata contestata la premeditazione come confermato dalla procura di Monza che coordina le indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Ora il ragazzo si trova nel carcere di Monza, in stato di fermo, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che sarà questa mattina.

Ma intanto il suo racconto di quanto accaduto, ricostruito durante il primo interrogatorio e poi validato dai primi accertamenti della Scientifica e dai riscontri dei carabinieri, gli è valso la contestazione della premeditazione. Il giovane ha spiegato di essersi impossessato con l’inganno di un mazzo di chiavi a casa di Sofia. In particolare ha raccontato di essersi presentato in quell’appartamento venerdì con il pretesto di portarle un dolce, ma il vero obiettivo sarebbe stato proprio quello di recuperare le chiavi. Lei, che lo aveva lasciato da un paio di settimane dopo tre anni di relazione "perché con lui non voleva più avere più niente a che fare", hanno raccontato amici e conoscenti del quartiere, gli ha aperto la porta. Per un lungo periodo il giovane ha vissuto in quella casa, accolto dalla giovane e dalla sua famiglia come fosse un altro figlio dopo che i suoi genitori si erano trasferiti all’estero. Venerdì Sofia non si è accorta che le chiavi appese a una parete erano sparite insieme al suo ex fidanzato, una volta uscito dall’appartamento. Lui le ha usate quella sera stessa, quando ha deciso di rientrare in casa Castelli per attendere Sofia che era con un gruppo di amiche al The Beach, un locale di Milano. Zakaria Atqaoui sapeva che la famiglia di Sofia era assente, partita per la Sardegna per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni materni.

Cologno è sotto choc. Domani sarà lutto cittadino, come disposto dal sindaco Stefano Zanelli, e la città scenderà in strada per manifestare la vicinanza ai parenti e unirsi nel ricordo della ragazza con una fiaccolata. A promuovere l’evento, i rappresentanti degli studenti e gli amici e le amiche di Sofia, insieme all’amministrazione comunale. Ritrovo alle 20.45 davanti a Villa Casati da dove, alle ore 21, partirà il corteo. Verranno letti ricordi, messaggi e riflessioni di chi ha conosciuto Sofia e le ha voluto bene. Intanto, cresce la montagna di fiori e biglietti appesi al cancello di corso Roma. Ma anche la mole di messaggi virtuali. Alessia, amica di Sofia, scrive: "Io mi chiedo: perché proprio tu? Ti ho scritto un messaggio ricordando tutti i nostri momenti felici, spero lo leggerai anche da lassù. Ti amo amica mia, sei stata parte integrante della mia vita. Per quanto questo possa sembrare un addio, so che non lo è".