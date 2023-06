Ha reso tutti protagonisti del suo teatro

Davide

Rondoni

Fin da quando girava nei locali da ragazzo a Miramare, Berlusconi ha imparato l’importanza della parola. E non solo per sedurre, ma per convincere. Come l’uomo Berlusconi ha fatto teatro della sua esistenza, con gesti, atteggiamenti, edifici etc, così il politico ha trascinato gli italiani in un gran teatro. La cosa non è negativa, anzi. Senza sentire la vita come teatro in cui si confrontano forze diverse, personaggi e maschere, e c’è una trama da comprendere a volte segreta, non si vive. Perciò la sua capacità retorica – usata certo per le sue idee e interessi – aveva forza di creare un teatro. Non il teatrino noioso della politichetta e delle chiacchiere, ma il teatro epico della vita.

Le sue espressioni (dalla "discesa in campo "al "presidente operaio", ai "io resto qui") sono segno di epica. Così obbligava ammiratori e detrattori a vivere nello spazio teatrale che creava. E tutti eran più protagonisti. Tale forza non è banale capacità seduttiva. Veniva da un intimo convicimento e da un esercizio non banale del linguaggio. Il convincimento di essere chiamato sul palcoscenico principale della contesa sociale, richiamando tutti a esserlo in qualche misura, e una certa attenzione alla cultura. Fu la Fondazione sua a finanziare la traduzione in America dello Zibaldone di Leopardi e a Trieste accanto alla statua di Umberto Saba ricordò i "versi semplici che colpiscono il cuore".

Sapeva che un leader non può usare verso i suoi interlocutori del popolo, che non hanno tempo di leggere i politologi, un linguaggio oscuro. Non era solo semplificazione ma anche rispetto dell’interlocutore che deve capire cosa pensi. E se paragonò Giovanni Paolo II al Milan perché il Papa portava in giro per il mondo un’idea vincente, Dio, e se promise un pullmann di "ragazze" ai giocatori del Monza, era perché sapeva che la vita o è esagerata o non è. Anche in cielo non starà tra il pubblico.