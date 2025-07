Ha fatto saltare in aria la casa dell’ex. L’arrestato ricoverato per ustioni

di Viviana Ponchia

Quando ha saputo che la sua casa non c’era più Madalina Ionela Hagiu ha cancellato il viaggio in traghetto e ha deciso di rimandare il rientro dall’isola d’Elba. Sapeva di avere perso tutto, dalle fotografie alle lenzuola della nonna. Però sapeva anche di rischiare e voleva essere certa che prima di rimettere piede a lo prendessero. Giovanni Zippo (foto in basso), 40 anni appena compiuti, l’uomo con cui aveva avuto una relazione, è stato arrestato sabato con l’accusa di omicidio e crollo doloso. Era ricoverato (e lo è tutt’ora) per le ustioni riportate.

Nella notte fra il 30 giugno e il primo luglio la guardia giurata con fama di individuo schivo e riservato ha fatto saltare in aria un palazzo, ucciso un ragazzo, ferito altre cinque persone. Per gelosia, per vendetta. Perché lei non aveva mai lasciato il fidanzato, con il quale era in vacanza al momento dell’esplosione. Perché in fondo sembrava una cosa facile: aveva una copia delle chiavi dell’appartamento in cui ha appiccato l’incendio. Nelle settimane precedenti lo hanno visto entrare e uscire più volte dal condominio di via Nizza 389. Pianificava la punizione, la cancellazione dei ricordi di una vita. Non voleva uccidere lei, sapendo che non ci sarebbe stata, ma la sua storia. Non ha considerato le conseguenze: la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, definito una vittima collaterale, il ferimento, fra gli altri, di una bimba di 6 e di un ragazzino di 12 con oltre un terzo del corpo ustionato. Per amore. "Ma la violenza non può mai essere amore – ripete Marzia, la madre di Jacopo –. E nessun innocente dovrebbe pagare con la vita le scelte sbagliate degli altri". Giovanni Zippo ha deciso che la frustrazione era arrivata al limite il 23 giugno, quando Madalina è partita per raggiungere il compagno all’Elba. Ha fatto i sopralluoghi necessari, ha deciso che la vendetta perfetta sarebbe arrivata solo dal fuoco, senza riflettere su quello che sarebbe potuto succedere agli altri abitanti degli alloggi al quinto piano, all’agibilità dell’intera palazzina, alle persone che sarebbero state evacuate (45). Lunedì notte è entrato nella casa in cui la donna della quale era ossessionato vive da sette anni. Con le chiavi, senza forzare la porta. Portava con sé un sacchetto verde, una bottiglia di liquido incendiario. Sapeva che non era in casa, quindi non voleva ucciderla. Doveva essere un’intimidazione, la cancellazione della piccola memoria che vive negli oggetti e senza la quale siamo vivi, ma perduti. Ha appiccato il fuoco ed è stato il primo ad essere investito da una fiammata, mentre il quartiere si svegliava e dai balconi la gente filmava tutto. È scappato dalle scale, ferito e ustionato al volto e alle braccia. Lo hanno visto uscire spaventato e confuso, qualcuno gli ha domandato perché non aspettasse l’ambulanza ma lui ha fatto finta di niente e si è defilato. Gli inquirenti sono stati messi subito sulla pista giusta dalle testimonianze dei colleghi di lavoro della guardia giurata e dai familiari che con il contributo delle telecamere di sorveglianza dei negozi hanno portato a un’inchiesta lampo. Jacopo Peretti abitava nell’appartamento attiguo a quello di Madalina Hagiu e quando si è verificato lo scoppio stava dormendo, le fiamme lo hanno sorpreso nel letto senza che avesse il tempo di scappare. Il muro della sua camera è poi crollato addosso a una bambina di sei anni che dormiva a sua volta nel terzo alloggio al quinto piano. Come i suoi fratelli di 17 e 21 anni è viva per miracolo.