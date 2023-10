Guida ubriaco, famiglia distrutta a Roma: tragedia a Zagarolo

ROMA

Una coppia morta sul colpo, due bambini, di 5 e 10 anni, rimasti orfani e ora gravemente feriti in ospedale: è il bilancio tragico di un incidente stradale avvenuto alle porte di Roma. Un frontale, violentissimo, con un’altra auto che ha invaso la carreggiata colpendo in pieno la vettura della famiglia: a bordo due uomini, feriti anche loro, risultati positivi all’alcoltest. Sarà compito dei carabinieri ricostruire la dinamica dello schianto e capire chi dei due era alla guida, ma intanto Zagarolo – un piccolo centro a una trentina di chilometri a est della Capitale – piange una famiglia distrutta in un momento. Le vittime sono Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, entrambi di 38 anni, molto conosciuti in città. "Maurizio era lo chef del ristorante ‘Il Giardino’ di Zagarolo –ricorda la sindaca Emanuela Panzironi – . La sua simpatia e professionalità di Maurizio rimarranno indelebili. Una notizia dolorosissima". Alessandra lavorava in uno studio di commercialista, nel vicino comune di Palestrina. A quanto pare la famiglia tornava verso casa dopo una cena dai nonni a bordo di una Renault Clio, lungo la provinciale Carchitti. Una Audi con due persone a bordo ha invaso la loro carreggiata centrandoli in pieno.