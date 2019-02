Roma, 20 febbraio 2019 - Nuovo codice della strada, in Commissione Trasporti della Camera arriva la proposta della Polstrada: ritiro della patente a chi usa il cellulare al volante o comunque in modo improprio.

La misura, secondo Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, è necessaria perché la prima causa degli incidenti stradali "è la distrazione, e l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione". Quindi, dice Puccia in audizione, "Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo". Oggi la sospensione della patente c'è solo in caso di recidiva e "ciò si è mostrato poco efficace in termini di deterrenza".

Bici anche contromano e stop al fumo in auto

Sul fronte dell'uso scorretto di smartphone mentre si è alla guida, Puccia segnala che "l'incremento delle violazioni è continuo e costante: lo sforzo nel contrasto è fortissimo, ma si tratta di un elemento di trasgressione diffusissimo e difficile da contenere". "Ecco perché - ha sottolineato - riteniamo che lo 'spauracchio' del ritiro della patente alla prima violazione potrebbe funzionare come deterrente, e ingenerare quell'effetto virtuoso ottenuto a suo tempo con la patente a punti".