Cardiff blocca la statua di Marconi. "Assurdo, mio nonno aiutò gli ebrei"

Roma, 1 giugno 2022 - Un fulmine a ciel sereno. Ma alla notizia proveniente da Cardiff la famiglia replica con grande senso di misura, senza polemiche, ma solo raccontando ciò che l’inventore bolognese, premio Nobel per la Fisica nel 1909, è stato nella vita. A parlare è il nipote, il principe Guglielmo Marconi Giovannelli, figlio di Elettra, la novantaduenne ultimogenita dello scienziato avuta dalla seconda moglie Maria Cristina Bezzi Scali. Principe Marconi, se l’aspettava questa presa di posizione da parte di un Paese che suo nonno ha così amato? "No, perché le accuse che vengono fatte sono assurde e assolutamente nuove nel mondo anglosassone dove lui è sempre stato amato. E mi sembrano anche un po’ tardive". Suo nonno era fascista? "Era un patriota, se proprio vogliamo dargli un’etichetta. E questo lo rivendico senza mezzi termini. Nonostante che l’Italia umbertina lo avesse trattato male, allo scoppio della Prima guerra mondiale tornò dall’Inghilterra a combattere per il suo Paese". Che cosa aveva fatto di male quell’Italia? "Non ha creduto in lui e non ha finanziato le sue iniziali ricerche come invece ha fatto il Regno britannico, dove mio nonno ha fondato la sua prima società. Quando aveva 21 anni si presentò al ministero delle Poste per brevettare i suoi studi. Il funzionario chiamò Crispi e gli disse che aveva davanti un personaggio strano che meritava non finanziamenti, ma di finire alla Longara, il manicomio di Trastevere". Però durante il ventennio fu un personaggio molto legato a Mussolini… "I rapporti col Duce non sono sempre stati rose e fiori, tutt’altro. Certo, Guglielmo Marconi era senatore del Regno, membro del Partito nazionale fascista, come la maggior parte degli italiani; e anche presidente dell’Accademia d’Italia e del Cnr, istituzioni, la prima come Accademia dei Lincei, che tuttora rapppresentano un fiore all’occhiello. ...