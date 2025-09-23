Guerriglia per Gaza a Milano

di Nicola PalmaMILANOSassi, mattonelle e 300 sampietrini scagliati contro le forze dell’ordine. E poi cestoni dei rifiuti, transenne, fumogeni, cartelli stradali e bottiglie. Persino una tanica piena di benzina, a cui evidentemente qualcuno voleva dar fuoco. Tre ore e mezza di guerriglia urbana. L’area della Stazione Centrale sotto assedio dall’ora di pranzo a quella dell’aperitivo, con decine di manifestanti rimasti in rumoroso ma pacifico presidio fino a sera. Una sessantina di feriti tra i reparti antisommossa di polizia e carabinieri, a cui sommare le contusioni riportate dagli agenti della Digos e dai funzionari dell’ordine pubblico. Otto accompagnati in Questura per verificarne le responsabilità e segnalarli in Procura: per tre di questi il pm di turno Elio Ramondini ha disposto l’arresto per resistenza e danneggiamento aggravato. Stesso provvedimento preso anche dalla Procura dei minori nei confronti di due minorenni. La condanna bipartisan della politica, non senza polemiche incrociate.

Il lunedì nero di Milano, già pesantemente colpita a nord dall’esondazione record del torrente Seveso, si materializza alle 13. Fino a quell’ora, la manifestazione organizzata dai sindacati di base per sostenere la causa palestinese e la Global Sumund Flotilla si è svolta senza scossoni: partenza da Cadorna alle 10, 15mila persone in marcia per le vie del centro a urlare slogan contro Israele e Netanyahu e piccola deviazione dal percorso concordato per avvicinarsi al cordone di forze dell’ordine che presidia l’ingresso del consolato americano. Dopo il passaggio indenne vicino alla sede diplomatica Usa, resta solo l’ultima tappa del corteo, considerata la più critica: il principale scalo ferroviario della città.

Le previsioni della vigilia non mentono, sebbene in pochi si aspettassero un’offensiva così violenta e ostinata. In 500, guidati da esponenti dei centri sociali, provano a entrare dalla fermata del metrò, ma vengono respinti dal blocco di poliziotti a guardia del mezzanino che collega la rete sotterranea agli ingressi della Centrale. Il secondo tentativo va a segno, anche perché nel frattempo gli assaltatori sono quadruplicati: sono in duemila, tra loro anarchici (che spariranno dalla scena in seguito) e ragazzi italiani e nordafricani, alcuni a volto scoperto e altri con la faccia nascosta da una kefiah o da una maglietta arrotolata. Sfondano i cancelli chiusi coi lucchetti e fanno irruzione nella Galleria delle Carrozze, tra passeggeri terrorizzati che non sanno dove ripararsi coi loro bagagli. Non è finita: i devastatori vogliono la stazione, e per invaderla buttano giù i vetri dei portoni d’accesso, sbarrati per evitare che arrivino ai binari.

La polizia reagisce coi lacrimogeni (alla fine se ne conteranno ben 177 nelle varie fasi degli scontri), ma i manifestanti non arretrano. Anzi, si impadriscono di estintori e idranti e fronteggiano gli agenti fino alle 15, lanciando tutto quello che si ritrovano tra le mani. La circolazione dei treni viene sospesa: quelli in partenza sono fermi, quelli in arrivo saltano la Centrale. Poi il confronto si sposta in piazza Duca d’Aosta, e da lì in via Vittor Pisani, l’arteria che termina in piazza Repubblica. Inizia una logorante guerra di posizione: i blindati avanzano per respingere le prime file più bellicose, ma vengono bersagliati anche ai lati da sassaiole e bici usate come arieti.

L’allarme rientra alle 16.30. Venti minuti dopo, la premier Giorgia Meloni parla via social di "immagini indegne di violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza" e auspica "parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche". Replica la segretaria del Pd Elly Schlein, che condanna sì "la devastazione della stazione e il ferimento di 60 agenti", ma invita Meloni a fare lo stesso con "i crimini di Netanyahu".