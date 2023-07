Guerriglia No Tav in Val di Susa Molotov e bombe carta lanciate contro i cantieri dell’alta velocità

Nei loro appelli i No Tav l’avevano chiamata "una passeggiata ai forti della devastazione". Ma quella che è andata in scena ieri pomeriggio in Val di Susa, nel Torinese, è stata una vera e propria escalation di violenze, che ha avuto come obiettivi i due cantieri della Torino-Lione, a San Didero e a Chiomonte, nel Torinese. Oltre un’ora di assalti in cui i gruppi di incappucciati e travisati hanno lanciato molotov, bombe carta, petardi con l’ausilio di mortai artigianali e sassi, costringendo le forze dell’ordine a chiudere l’autostrada A32, che dal capoluogo piemontese porta a Bardonecchia. La marcia faceva parte del programma del Festival Alta Felicità, un evento musicale organizzato a Venaus dal movimento No Tav, e iniziato sabato sera con un concerto a cui hanno assistito quattromila persone.