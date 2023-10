Guerra Ucraina, bombe su case a Karkhiv. Morto un bambino di 10 anni, neonato tra feriti. News in diretta

Kiev, 6 ottobre 2023 – Due potenti esplosioni hanno devastato questa mattina il centro di Kharkiv: un cratere si è aperto tra le case, per fortuna senza abbatterle. È morto un bambino di 10 anni e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 11 mesi. Nella notte, “massiccio attacco con i droni” sul porto di Odessa: daneggiato un deposito di grano. Dal vertice europeo in corso in Spagna, Zelensky ha rinnovato l’appello: “Non abbandonate l’Ucraina”. Ecco cosa sta succedendo oggi sul fronte: news in tempo reale.

06:35 Morto un bambino di 10 anni a Kharkiv, ferito anche un neonato È morto un bambino di 10 anni e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 11 mesi. Questo il primo bilancio dell’attacco russo messo a segno questa mattina contro la città di

Kharkiv, nell'est dell' Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il governatore Oleh Syniehubov, precisando che il bimbo di 10 anni è stato trovato morto sotto le macerie. 06:27 Odessa: droni lanciati sul porto La Russia ha lanciato un “massiccio attacco con droni” contro le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, danneggiando un impianto di stoccaggio di grano sul fiume Danubio. Lo hanno riferito su Telegram le forze di difesa meridionali, precisando che non ci sono state vittime. “Le infrastrutture frontaliere e portuali della zona danubiana sono state colpite: un deposito di grano è stato danneggiato e diversi camion hanno preso fuoco”, hanno riferito le forze armate, aggiungendo che le fiamme sono state domate.