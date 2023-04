Guerra dei diplomatici tra Germania e Russia Decine di espulsioni

Uno scontro diplomatico che assume i contorni di un giallo contrappone la Russia e la Germania. Mosca ha annunciato che circa un mese fa Berlino ha deciso l’espulsione, per motivi che non sono stati resi noti, di decine di diplomatici russi – dopo i 40 che avevano già subito la stessa sorte un anno fa – e che come risposta la parte russa ha adottato la stessa misura contro altrettanti tedeschi. Tutti sono già rientrati in Russia, ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova (nella foto). Anche sul numero degli espulsi, da una parte e dall’altra, regna il mistero. La decisione è stata presa in autonomia dalla Germania senza consultazioni con gli altri Paesi europei, e soprattutto non è stata annunciata ufficialmente da Berlino, che anche ieri ha continuato a tacere. "Condanniamo fermamente queste azioni di Berlino, che continua a distruggere l’intero apparato delle relazioni Russia-Germania, anche nelle loro dimensione diplomatica", ha lamentato il ministero degli Esteri di Mosca.